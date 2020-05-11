Ищут владельцев: СК назвал причину пожара в Красногорске

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту пожара в хосписе, находившемся в жилом доме. «По факту смерти девяти человек в результате пожара на территории частного домовладения в Красногорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — СК России.

По предварительной версии следствия, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки — назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

В результате пожара в хосписе для престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске погибли девять человек. Еще столько же после пожара были госпитализированы с травмами и ожогами, из них шестеро оказались в реанимации.

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В здании хосписа на момент возгорания находились 29 человек, заявили в администрации городского округа. Источник ТАСС, между тем, заявил, что в здании было 37 человек, из них восемь – сотрудники учреждения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принес свои соболезнования родным и близким погибших. «Поручил <...> разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям», — заявил также глава Московской области.

Пожар произошел ровно в полночь, очаг возгорания площадью 15 квадратных метров находился на втором этаже двухэтажного дома. По документам хоспис значится частным владением, размещение там престарелых людей организовывалось без соответствующих разрешений.

«По документам здесь обычный жилой дом», — сообщили в пресс-службе главы городского округа Красногорска. Власти будут разбираться в ситуации, кроме того – решается вопрос с размещением эвакуированных подопечных хосписа: родственников пожилых людей, находившихся в «пансионате», обещают найти. Как сообщила журналистам глава городского округа Эльмира Хаймурзина, идет «обзвон родственников – тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме». «Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких», — заявила глава Красногорска.

Кто устроил хоспис в частном доме в Красногорске — пока не ясно: этим вопросом сейчас занимается следствие, заявила Эльмира Хаймурзина. «Кто и на каких основаниях организовал <...> «пансионат для престарелых» — сейчас разбираются следственные органы. Уверена, все виновники трагедии будут найдены и понесут справедливое наказание», — написала она в своем Instagram.

Отмечается также, что огонь начал распространяться из ванной.

Это не первый пожар в частном хосписе для пожилых людей этой весной. В начале апреля в Москве произошло возгорание в частном доме престарелых «Третий возраст».

В правоохранительных органах столицы заявили, что причиной ЧП мог стать «взрыв паров топлива в котельной», из-за которого загорелись электрокабели.

«Среди версий — нарушение технологического процесса и несоблюдение правил безопасности при попытке устранить неисправность», – отмечал источник ТАСС.

Погибли тогда четверо – среди них и работник котельной. Госпитализированы были 16 человек, это мужчины и женщины в возрасте от 66 до 90 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования в связи с трагедией. «К моему глубокому сожалению, при пожаре в частном пансионате, по предварительным данным, два человека погибли. Приношу искренние соболезнования близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Будет проведено тщательное расследование причин происшествия», — заявил Собянин ранее.