«Пройти по острию ножа»: Рошаль рассказал о COVID-19

Гарантированно оградить себя от заражения коронавирусом COVID-19 сейчас невозможно, но принять меры для снижения риска необходимо, например – делать покупки в продуктовых магазинах в перчатках, посоветовал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

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Кроме того, по его словам, следует избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки заболевания, и вообще держаться от других людей на расстоянии 1,5-2 метра, передает РИА «Новости».

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», — добавил профессор.

Рошаль отметил, что «конкретной таблетки», предупреждающей распространение инфекции, нет.

«Он сам закончит свое агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих. Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — сказал эксперт.

Москвичам следует соблюдать дистанцию в два метра друг от друга, которая необходима для профилактики заболевания коронавирусом, отмечает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Только что проехала через Москву и мне больно. Почему? Потому что люди знают, что надо соблюдать расстояние в два метра. А там идут две-три подруги моего возраста очень близко друг к другу. Они не знают, есть ли у них вирус или нет. Не надо думать, что погода прекрасная, город прекрасный, гулять хотим. Согласна, но по одному, дистанция — два метра», — обратила внимание Вуйнович, выступая на форуме «Следующие 20 лет», который проходил в онлайн-формате.

В то же время она призвала всех россиян соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

«Потому что эпидемия коварная, набирает скорость, это как гонка <...>. Сейчас ее надо опередить», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил в стране неделю выходных (с 30 марта по 3 апреля), но с сохранением зарплат. Он пояснил, что эта мера должна позволить снизить распространение коронавируса, если все россияне останутся дома.

На следующий день после этого указа московский мэр Сергей Собянин постановил, чтобы с 28 марта по 5 апреля в столице перестали работать торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания.

Исключения составляют те заведения, которые отпускают продукцию на вынос без посещения помещений и могут удаленно доставить готовые блюда. Кроме того, продолжат работать аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Ранее ВОЗ определила рекомендации для тех, кто находится во временной самоизоляции. Соответствующий список опубликован на сайте Роспотребнадзора.

«Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее метра от других людей», — отмечают специалисты.

В течение дня эксперты ВОЗ советуют не проводить много времени в сидячем положении: желательно не сидеть больше 30 минут подряд и почаще вставать.

Тем, кто в самоизоляции будет продолжать работать, стоит поискать стол на высоких ножках, чтобы по возможности больше времени проводить стоя.

«Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности — таким как чтение, настольные игры и паззлы. Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие», — указано в рекомендациях.

Генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Джордж Гао, со своей стороны, рассказал журналу Science, какие ошибки допускают другие страны в борьбе с эпидемией COVID-19, указав, что надо носить маску даже если симптомов болезни нет.

Также, по его словам, соблюдение социальной дистанции — важнейшая стратегия борьбы с любыми инфекционными заболеваниями, особенно если это респираторные инфекции.

«Крупнейшая ошибка Европы и США, на мой взгляд, в том, что люди не носят маски. Этот вирус передается воздушно-капельным путем и при тесном контакте. Капли играют очень важную роль — нужно носить маску, потому что, когда разговариваешь, изо рта вылетают крошечные капли. У многих людей инфекция протекает бессимптомно или может находиться в инкубационном периоде. Если они носят маски, это может предотвратить распространение капель с вирионами и заражение других людей», — пояснил врач.