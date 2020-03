«Могут умереть»: куда податься бездомным во время пандемии

Пандемия коронавируса нового типа захватила все континенты кроме Антарктиды. Страны объявляют чрезвычайное положение и закрывают границы — граждан призывают сидеть дома, а за нарушение карантина выписывают огромные штрафы. Однако, тем, у кого нет дома, негде самоизолироваться: теперь власти разных стран мира решают, что с ними делать.

Реклама

Бездомные боятся

В Италии из-за большого числа заболевших власти запретили выходить из дома без веских причин. Однако для тысяч бездомных исчезнуть с улиц — сложная задача. «Призыв остаться дома — это послание, на которое они не могут ответить, потому что им некуда идти», — заявила в Facebook координатор соцслужбы для помощи нищим Франческа Цуккари.

Уличные кухни остаются открытыми, однако людям все равно не хватает еды, рассказывает газета The New York Times. Волонтеры различных благотворительных организаций привозят обеды в те районы, где обычно живут бездомные, а также на железнодорожные вокзалы. Каждую неделю благотворительная организация распределяет около 2500 пайков.

Более того, закрытие баров и ресторанов ограничило доступ к туалетам. «Гражданам постоянно говорят мыть руки. Но бездомные не знают, куда идти», — пожаловалась Цуккари.

Уличные кухни увеличили режим работы, поскольку от жителей страны потребовали соблюдать социальную дистанцию. Поэтому, чтобы все смогли поесть, волонтеры оставляют заведение открытым.

Цуккари отметила, что несмотря на сложную обстановку из-за закрытия магазинов и дефицита продуктов, количество людей, пользующихся благотворительной кухней, за последние несколько недель сократилось.

«Существует проблема передвижения по городу, полиция останавливает даже бездомных, поэтому они боятся», — сообщает она. Людям, нарушившим карантин, грозит штраф в размере около $220 и тюремное заключение сроком до трех месяцев.

Будут жить в отелях по одному

В Париже бродягам решили найти временные пристанища. Ряд отелей французской столицы начнет размещать у себя бездомных в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщил портал Postimees.

По словам министра по делам жилищного хозяйства Жюльена Денорманди, благодаря этому бездомные не будут находиться на улицах города и смогут, оказавшись в гостиницах, выполнять там распоряжение властей по самоизоляции.

Столичные власти уже забронировали для таких людей 50 номеров в отеле CIS Paris Kellerman в 13-м округе Парижа. Ожидается, что к концу недели будет предоставлено уже 170 номеров.

Еще 500 номеров для бездомных будут выделены группой гостиниц Accor в Париже и пригородах. При этом речь идет о номерах на одного человека, чтобы минимизировать контакты между постояльцами.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь лицам без определенного места жительства и поместить их в безопасное место», — рассказал Денорманди газете Le Parisien.

По последним данным, во Франции зафиксировано более 16,6 тысяч случаев заражения, почти 700 человек скончались. Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Трейлеры, отели и базы отдыха

Тем временем, в США, власти, опасаясь, что коронавирус может распространиться среди беднейшего населения, отчего больницы окажутся переполнены, арендовали трейлеры и гостиничные номера для карантина бездомных людей с признаками инфекции. Остальных распределяют по приютам.

«Проще говоря, именно они могут умереть в результате этого кризиса», — сказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, объявив о временном переводе тысяч бездомных в переделанные под соцучреждения базы отдыха.

Особенно серьезной проблема оказалась в Нью-Йорке — в городе, по официальным данным, около 79 тыс. бездомных. «Приютам пришлось перейти в режим чрезвычайной ситуации», — заявила журналистам Кристин Куинн, президент и главный исполнительный директор Win or Women in Need.

Сложная ситуация и на юго-западе США: по словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в ближайшие два месяца в штате может заразиться более 60 тыс. из 108 тыс. бездомных, и больницы будут работать на износ, чтобы помочь людям.

Чтобы предотвратить кризис, штат арендовал два отеля рядом с аэропортом Окленда, чтобы изолировать бездомных, у которых может быть вирус, приобрел более 1300 трейлеров и ведет переговоры о предоставлении 51 тыс. гостиничных номеров в качестве карантинных площадей. В план вложено $50 млн.

«Идея арендовать номера отелей или мотелей на 50 миллионов долларов заключается в том, чтобы привести людей в жилище, где есть дверь, ключ и замок», — подытожил Ньюсом.