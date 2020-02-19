Водной дорогой идете, товарищ!

Жизнь у воды

Исследование, проведенное в начале февраля агентством «Свои» на основе опроса 5 фокус-групп из числа жителей прибрежных районов Нижегородской области, выявили массу экономических и экологических проблем, требующих скорейшего решения. Люди, проживающие на территории участка судоходства Городец – Нижний Новгород, жаловались на плохое состояние дорог и необходимость стоять в пробках на забитых транспортных магистралях из-за отсутствия работы рядом с их домом.

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«Как правило, территории, близкие к Волге, удалены от центра поселений, поэтому их жители часто сталкиваются с пробками, нерегулярной работой общественного транспорта, удаленностью от социально-культурных объектов, а также, например, полноценных банковских услуг», — отмечают исследователи.

Самые депрессивные настроения в результате опроса продемонстрировали жители Балахны – интересно, что именно местная администрация больше всего противодействует строительству Нижегородского низконапорного гидроузла. Однако опрос показал, что и сейчас поводов для радости у горожан не много: есть серьезные проблемы с трудоустройством из-за нехватки рабочих мест, сокращается число объектов социальной и бытовой инфраструктуры, общественные пространства находятся в плохом состоянии, а многие здания на городских улицах заброшены.

Не слишком радужно обстоит и ситуация с экологией, хотя территории возле рек традиционно ассоциируются с красотой, тишиной и природным богатством. Так, участники опроса жаловались на заболоченность почвы и неубранный мусор. В Балахне жители отмечают загрязнение русла и воды в Волге в районе города, а в Заволжье, по словам участников исследования, много производств, вследствие чего «появилась проблема с воздухом, с экологией, загрязнения идут от заводов, от несанкционированных свалок».

По мнению респондентов еще одной давней проблемой, не решенной до сих пор, остается один из короотвалов АО «Волга» — одного из крупнейших предприятий бумажной промышленности. В 1980 году в восточной части заводской промплощадки был введен в эксплуатацию короотвал, куда свозилась вся кора, оставшаяся после обработки древесины. Участок короотвала вытянут вдоль Волги примерно на километр, его площадь составляет 24,27 га. За восемнадцать лет эксплуатации (в 1998 году короотвал был закрыт) здесь скопилось по примерным оценкам около 1,5 млн кубометров коры. По бумагам этот короотвал был рекультивирован, а владельцы предприятия и чиновники отчитались о решении проблемы. Однако жители с этим не согласны, и оставлять это место без внимания нельзя, так как кора постепенно разлагается, отравляет почву и водные источники, а также создает нешуточную угрозу неконтролируемого возгорания. Даже зимой на короотвале можно наблюдать дымящиеся очаги. Но эта проблема почему-то не волнует как чиновников, так и местных экологов, которые предпочитают бороться с надуманными будущими проблемами.

Непосредственное влияние на жизнь в прибрежных районах оказывает река – весной все дороги превращаются в лужи, так как ливневая канализация не справляется с большими объемами воды, а местные власти крайне редко проводят ее откачку. В ряде поселений, например, в Большом Козино, жители уже сталкивались с реакцией органов местного самоуправления на подтопление жилых домов, и этот опыт носит негативный характер: «Администрация нас ни в чем не поддержала, не приняла никакого участия, можно сказать. Все мы своими силами вот то, что мы были на поселке». Органы местного самоуправления предпочли закрыться от диалога с населением и не вели разъяснительной работы, сетуют люди.

Жизнь обитателей прибрежных районов Волги, разумеется, неразрывно связана с рекой. Мужчины ходят на рыбалку, семьи – на отдых. Образование, производство и многие другие сферы жизни, инфраструктура Нижегородской области неотделимы от этой водной артерии. В каком-то смысле жители прибрежных районов живут вместе с Волгой, замечают и то, как живет и изменяется сама река. И нынешние изменения их очень беспокоят: в первую очередь речь идет об изменении русла Волги, обрушении берегов, ее обмелении и загрязнении.

Участники опроса рассказывают, что из реки вместе с водой пропала рыба, в Городец из-за низкого уровня воды не могут попасть туристические группы, а в некоторых местах Волга обмелела настолько, что ее почти наполовину можно перейти пешком. Вызывает опасение и состояние немногой оставшейся воды: местные жители замечают в ней много мусора, мертвой рыбы и чаек, а также подозревают окрестные предприятия в сбросе в нее опасных химикатов. Чтобы обеспечить себя водой, люди вынуждены бурить все более глубокие скважины, но до бесконечности это продолжаться не может, что пугает население. Волга цветет и постепенно превращается в болото, говорят респонденты, а свою жизнь без великой реки они не могут даже представить.

Нижний Новгород без судоходства потеряет половину экономического потенциала. «Река - это некая транспортная артерия. Это тоже бизнес, тоже рабочие места, тоже экономика, это как уже раньше прозвучало, соответственно, мелеет река, закрываются более тяжелые судоходные перевозки. Соответственно, люди остаются без работы», — посетовал один из участников исследования.

Без плотины плохо, с плотиной страшно

Наиболее перспективным вариантом решения проблемы обмеления Волги и сопутствующих неприятностей является строительство Нижегородского низконапорного гидроузла – плотины со шлюзами на границе Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахнинского района Нижегородской области.

Проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла обсуждается уже несколько лет – с тех пор, как в 2015 году суда с осадкой более двух метров практически прекратили свое движение по Волге на участке от Городца до Нижнего Новгорода. Решением мог бы стать подъем Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров. Но было принято решение не делать этого, ведь в случае подъема уровня воды в зоне затопления оказались бы почти 1000 квадратных километров земли в Нижегородской области и республике Марий Эл. Нынешняя отметка в 63 м была установлена в 80-х годах XX века по решению властей СССР, также решивших отменить затопления.

Таким образом, вопрос с затоплением был решен, но осталась другая проблема – изменение планов относительно Чебоксарского водохранилища не позволяет обеспечить работу Единой глубоководной системы (ЕГС), которая призвана связывать бассейны Невы, Волги и Дона в сеть с гарантированными глубинами для судоходства 4 м для прохода по внутренним водным путям к Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям. Особую озабоченность вызывает участок между Нижним Новгородом и Городцом, где на протяжении 40 км Волга стала слишком мелкой для судоходства – гарантированные судоходные глубины в навигацию выдерживаются только раз в сутки, а иногда и реже, что оборачивается для отрасли многомиллиардными убытками.

Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла приведет к возникновению водохранилища площадью 46,8 кв. км, а площадь затопляемых территорий окажется почти в 100 раз меньше, чем в варианте с Чебоксарами – всего 9,6 кв. км. Этот небольшой по размерам, но важнейший по значению инфраструктурный проект на внутренних водных путях страны позволил бы ускорить развитие самого экологичного из видов транспорта – водного, что позволит «речным» регионам значительно сократить ежегодные расходы на ремонт дорог и направить эти огромные средства на более актуальные нужды.

Местные жители, хорошо осведомленные о текущих проблемах и необходимости их решения, тем не менее, боятся строительства новой плотины – по их мнению, водохранилище может затопить некоторые частные владения и негативно сказаться на прибрежной промышленности. При этом люди согласны с тем, что гидроузел позволит возобновить грузовое и туристическое судоходство, необходимые для экономического благополучия.

Экспертиза экспертизы

Чтобы минимизировать негативные последствия от строительства низконапорного гидроузла и просчитать все возможные риски, проект плотины предстоит проверить и перепроверить ученым и квалифицированным экспертам.

Оценка последствий строительства гидроузла вызвала ожесточенные споры не только среди местных жителей, но и в академической среде. Так, например, анализ проекта, подготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники им. Веденеева (ВНИИГ) вызвал негативную реакцию у других представителей научного сообщества, которые сочли его выполненным наспех и содержащим ни на чем не основанные выводы.

Специалисты ВНИИГ, в частности, заявили о заниженной стоимости проекта строительства с учетом всех затрат, угрозе подтопления частных территорий и рекомендовали рассмотреть альтернативные варианты восстановления судоходства, такие как создание третьей нитки шлюзов Городецкого гидроузла с одновременным проведением дноуглубительных работ на участке Волги до Нижнего Новгорода.

В ответ на это многие институты и эксперты, в том числе, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, Институт водных проблем РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и Волжский государственный университет водного транспорта и других, подготовили собственный анализ проведенного исследования (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Институт водных проблем РАН в своем заключении отмечает, что многие экспертные оценки и анализ научных обоснований «выполнены предвзято и с большим числом ошибок». Ученые уверены, что предлагаемые дноуглубительные работы могут привести к необратимым последствиям, более того, их придется проводить ежегодно в течение всего периода навигации, что вряд ли можно назвать решением проблемы.

«ВНИИГ фактически делает необдуманный вывод, гарантируя устойчивость плотины НижГЭС при напоре 20 м, хотя в паспорте узла и письме ПАО «Русгидро» утверждается, что напор не должен превышать 17,5 м. Кто возьмет на себя ответственность за такой вывод?» — интересуются академики. По их мнению, материалы отчета ВНИИГ фактически обосновывают отсутствие реальных вариантов, альтернативных строительству гидроузла.

Эксперты НИИОСП им. Н.М. Герсеванова также раскритиковали большинство утверждений, изложенных в отчете их коллег из ВНИИГ. «Утверждение о недостоверности результатов трехлетней работы специалистов без подтверждения расчетами и доказательного анализа свидетельствует о пренебрежении правилами профессиональной этики. И даже — о поверхностном отношении к заказу заинтересованной стороной. Какие соображения были положены в основание вывода, непонятно», — отметили они.