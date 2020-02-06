Карантин в Тюмени: как проверяют эвакуированных из Китая

Симптомы коронавируса у граждан России и стран СНГ, вывезенных из Китая военными самолетами, не обнаружены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

«Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», – заявили в ведомстве.

Всего из китайского Уханя вывезли 144 человека, среди них – не только граждане РФ, но также казахстанцы и украинцы. Эвакуированы были в частности четверо детей. Людей доставили в Тюмень на двух военно-транспортных самолетах Ил-76. На протяжении двух недель они будут находиться в лечебно-реабилитационном центре, находящемся почти в 30 км от регионального центра, в лесном массиве. Такая мера предосторожности является стандартной процедурой для подобных ситуаций.

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Накануне российское Минобороны рассказало, что выполнило поручение президента Владимира Путина и срочно эвакуировало граждан из Уханя и провинции Хубэй, где зафиксированы многочисленные случаи заражения коронавирусом.

В состав группы, которая занималась эвакуацией, входило пять самолетов Ил-76 ВКС России, бригады военных медиков и специалисты Минобороны в области вирусологии.

Зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что у прилетевших в Тюменскую область из китайской провинции Хубэй россиян коронавирус не обнаружили. «На текущий момент в России, как и было ранее, выявлено только два случая, новых нет», — сказала она.

Часть проживающих в Китае граждан России отказалась от эвакуации из-за боязни заразиться в дороге, а также из-за того, что не считают ситуацию критической.

«Не планирую. Чего бояться? Разве был хоть один случай заражения у европеоида?» — рассказал «Газете.Ru» проживающий в Шанхае россиянин Владимир.

По словам студентки Елизаветы, ее знакомые из России отказались от эвакуации из-за опасений заразиться в дороге. «Из моего университета все трое россиян предпочли остаться. Из тех, кто не выехал до карантина. У всех свои причины, одна из которых — риск подцепить вирус в дороге намного выше», — сказала девушка.

Ранее президент РФ Владимир Путин обязал профильные ведомства сократить до минимума человеческие потери, если новый тип коронавируса начнет распространяться по России.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал российский лидер.

Риск появления в России коронавируса оценивается как высокий, но угроза его распространения по стране — низкая. К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения. Вероятное прибытие коронавируса в пределы РФ — середина февраля, отмечается в докладе директора центра Владимира Чуланова.

Это возможно из-за нескольких факторов. В их числе — высокая заразность вируса (он передается воздушно-капельным путем), стремительный рост числа зараженных коронавирусом в китайских провинциях, расположенных на границе с Россией, а также высокий уровень миграции населения.

По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад и полностью завершится к концу марта. Напомним, эпидемия началась 31 января — в многомиллионном городе Ухань в провинции Хубэй произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

По последним официальным данным, заражены 28 344 человека, умерло 565 человек, вылечилось — 1294. Ученые еще с января ведут активные поиски вакцины, причем разработка идет совместно с российскими специалистами.