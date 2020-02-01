«Шутить перестали»: как россияне покидают Китай

Россиян, находящихся в Китае, начали вывозить на родину. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ привлечь самолеты ВКС к эвакуации российских граждан из районов КНР, наиболее пораженных коронавирусом.

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Ранее в Кремле заявили, что борты ВКС вылетят за россиянами уже 1 февраля, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что эвакуация с помощью самолетов начнется 3-4 февраля. По его словам, «потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной». Сейчас эвакуация проходит через приграничные пункты в Приморье.

По официальным данным посольства РФ в Китае, в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, находится 341 россиянин, из них 300 – в столице Ухань.

«Выходить из дома некуда»

Риана приехала в город Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая в начале этого учебного года, чтобы пройти языковые курсы в университете Лудонг. Несмотря на то, что Яньтай находится в 1000 км от Уханя, жизнь в городе-миллионике заметно изменилась в последние две недели.

— Про вирус я узнала примерно в начале января. Тогда до нас только доходили новости о первых зараженных, и мы не думали, что это превратится в эпидемию. Казалось, что все под контролем, поэтому я и мои друзья продолжали оставаться на месте и планировали путешествие по Китаю в новогодние каникулы.

8 февраля я со своим парнем планировала поехать на остров Хайнань, но потом обстановка начала обостряться (около 170 российских туристов экстренно эвакуировали с острова в конце января из-за распространения коронавируса – «Газета.Ru»).

После китайского Нового года мне позвонили родители и сказали брать билет в Питер. Я тогда не очень хотела этого, но понимала, что это рациональный поступок, поэтому уже 2 февраля планирую вылететь в Питер из города Циндао. Кстати, цены на авиабилеты поднялись.

Сначала я хотела вылететь из своего города Яньтай, нашла билет за 37 тыс. руб., а когда начала оформлять, он стал стоить 61 тыс. руб.

Поэтому пришлось искать билет из Циндао, в 180 км от моего города, и брать его за 33 тыс. руб., хотя и это очень дорого – нормальная цена за билет в один конец примерно 20-25 тыс. руб.

Сам Яньтай не закрыт, но выходить особо некуда, транспорт почти не ходит. Мы с друзьями хотели провести китайский Новый год в караоке-баре, но потом узнали, что все они закрыты. Праздник встречали дома.

За пару дней до китайского Нового года, я и моя подруга решили пойти в аптеку, чтобы купить маски. В первой аптеке их уже не было. Во второй одна маска со специальным уровнем защиты стоила 300 руб. Люди скупали их пакетами – с чеками на 10 тыс. руб. Мне пришлось потратить тысячу только на три маски.

В Китае в принципе везде антисанитария. Даже в маникюрных салонах редко обрабатывают маникюрные принадлежности, а ведь через них передаются и венерические заболевания в том числе.

Дело в том, что здесь очень развита инфраструктура уличной еды – она везде. Конечно, в таких уличных палатках нет никаких умывальников или антисептиков. Люди берут еду грязными руками, поэтому отравление после такой еды – явление нормальное. Также в Китае много несетевых «забегаловок», где можно покушать, обычно там неопрятно и не очень чисто.

Учителя в университете сказали пока не возвращаться из России — нам сообщат, когда возобновятся занятия. Местные власти говорят, что пик эпидемии будет в феврале. Я уже собрала все свои вещи на случай, если не вернусь. Если вирус не исчезнет, придется остаться в России.

«Я не брала билеты обратно в Китай»

Виталина переехала в Китай осенью прошлого года, чтобы учиться в магистратуре в университете города Сямэнь (провинция Фуцзянь на юго-востоке КНР) в 1,7 км от Уханя.

Хотя первый случай заражения произошел еще в конце прошлого года, я и мои однокурсники стали обсуждать коронавирус только в 20-х числах января, когда стало ясно, что эпидемия распространяется и появились новости о жертвах. Вообще про вирус я узнала от родителей, которые живут в России.

11 января у нас в университете начались каникулы, которые должны были продлиться до 16 февраля. Я не планировала уезжать в Россию на это время – хотела путешествовать по Китаю, но теперь планы изменились. Не хочется сейчас оставаться в Китае, потому что обстановка довольно подавляющая, особенно когда со всех сторон приходят новости о новых зараженных.

В нашем городе нет карантина – он введен только в провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, но и у нас многое изменилось после того, как болезнь стала распространяться. Сейчас в городе закрыты все общественные места, в том числе храмы и туристические локации. Движение автобусов и маршруток очень сильно ограничено.

Абсолютно все мероприятия в честь китайского Нового года отменили – не было вообще ничего. Например, наш университет организовывал праздничный ужин и просмотр китайской новогодней передачи для студентов, но в результате праздник мы отмечали в своих комнатах в общежитии.

У китайцев есть традиция в Новый год собираться всей семьей, а потом еще в течение несколько дней ходить друг к другу в гости. Понятно, что из-за коронавируса все это отменилось.

Уже вторую неделю жители города в основном сидят дома, самая дальняя прогулка – в ближайший магазин. Кстати, там я не видела пустых полок с продуктами, по-моему, никакого дефицита товаров нет, хотя в разных городах складывается разная ситуация.

Например, мой друг – студент из Уханя (там началась вспышка — «Газета.Ru») рассказывал, что у них после введение карантина подорожали некоторые виды продуктов.

Единственное средство профилактики от вируса – маски. Мне повезло, что я зашла в аптеку еще когда к вирусу относились не так серьезно, и успела купить себе упаковку масок. Потом их не было уже ни в одной из шести аптек рядом с университетом.

Хотя атмосфера в моем городе подавленная, жители, конечно, стараются не впадать в уныние. Когда новости о вирусе не казались такими серьезными, люди даже шутили по этому поводу, но потом перестали. Поскольку сейчас все сидят дома и лишены живого общения, жители пытаются развлекаться с помощью соцсетей. В общие чаты скидывают разные тесты или ради шутки делятся, кто сколько шагов прошел по квартире за сегодняшний день – в общем пытаются как-то друг друга поддержать.

Сейчас очень многие авиакомпании отменяют рейсы внутри Китая и за его пределы, поэтому я решила уехать в Россию, пока еще можно достать билеты. Кстати, я не заметила, чтобы они сильно подорожали в цене.

Начало учебы в нашем университете отложили, и пока неизвестно, насколько. Нам сказали, что сообщат, когда можно будет вернуться. Пока я в подвешенном состоянии и даже не брал билеты обратно. В любом случае, думаю, что в КНР я вернусь не раньше марта.

«Без маски в метро не пустят»

Арсений три месяца преподает английский язык детям в школе в городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, соседней с провинцией Хубэй. Чжэнчжоу расположен в 465 км от Уханя.

Наш город довольно большой – 11 млн человек. Нас не закрыли на карантин, город можно легко покинуть, потому что аэропорт и вокзалы работают, но внутри самого Чжэнчжоу передвигаться сложно – движение общественного транспорта ограничено. Например, недавно я ждал автобус у вокзала около 40 минут, хотя раньше они ходили намного чаще.

Во всех общественных местах оставили открытым только один парадный вход, чтобы все посетители обязательно прошли процедуру измерения температуры с помощью электронного градусника.

Эти приборы моментально показывают температуру, а затем человек должен записать на входе свое имя и телефон.

Если жители выходят на улицу, то обязательно в маске. Без нее тебя не пустят в метро, если стоишь где-нибудь в очереди без маски, то рядом стоящие люди скорее всего предложат тебе маски из своих упаковок.

Несмотря на расхожее мнение, для китайцев вовсе не так привычно носить маски – в обычное время люди выходят на улицы без них, несмотря на проблемы с экологией.

Магазины и даже торговые центры открыты – нет никакого дефицита. Кстати, в Китае я ни разу не видел, чтобы аптеки как-то спекулировали на теме коронавируса и предлагали несуществующие лекарства от него. Но большинство людей все равно сидит дома – улицы пустые. Это не прямой запрет, просто власти сказали, что сейчас лучше не выходить без лишней необходимости и люди послушались.

Ситуация, конечно, необычная, но в целом Новый год я и мои знакомые отпраздновали так, как и планировали – очень многие из моего окружения отправились на малую родину, к семьям в другие города. Я путешествовал по стране. В некоторых туристических местах было очень мало людей. В начале моего путешествия, в середине января билетов на самолеты из города вообще не было, но ближе к концу месяца их стало много – видимо, люди сдавали билеты и оставались дома.

Когда я ехал домой в плацкартном вагоне, рассчитанном на 66 человек, там было от силы 10 пассажиров.

Есть мнение, что китайцы негигиеничные, но я бы не сказал, что в городах тут антисанитария. Их представления о гигиене, конечно, отличаются от российских: здесь нормально идти и сморкнуться на улице, зевать, не закрывая рот. В уличных кафешках скорее будет не так чисто, как привыкли россияне. При этом в нашей школе, где я преподаю, детям всегда на входе моют руки или обрабатывают антибактериальными средствами.

Во всех учебных заведениях в нашем городе занятия отменили сначала до 3 февраля, а потом до 17 февраля. Я решил поехать домой в Россию, но не из-за паники, а потому что без работы мне пока в Чжэнчжоу делать нечего – когда в городе ограничен транспорт, передвигаться по нему трудно, а сидеть дома целыми неделями я не хочу.