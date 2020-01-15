Смертельный приют: что творили с младенцами в Одинцово

В подмосковном городе Одинцово возбудили уголовное дело о торговле младенцами, рожденными суррогатной матерью, сообщили в областном главке Следственного комитета. О преступлении правоохранителям стало известно в ходе расследования гибели одного из детей.

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По предварительным данным, мальчик, который погиб 9 января, был рожден жительницей Чебоксар в декабре 2019 года, передает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После этого женщина сдала его в так называемый «приют для суррогатных матерей», который находился в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Там под присмотром няни ребенок проживал вместе с еще тремя младенцами в возрасте от 2-х до 3-х месяцев, которые также появились на свет с помощью суррогатного материнства, сообщает региональный СК.

Как удалось установить следователям, генетические родители всех этих детей — иностранцы. Малышей и няню поместили в квартиру в Подмосковье, пока оформлялись все необходимые на новорожденных документы — в том числе дающие право на вывоз за рубеж.

Однако все раскрылось, когда одномесячный мальчик скончался — в тот день в полицию позвонила женщина и представилась сотрудницей «приюта для суррогатных матерей». Она сообщила, что утром ребенок не проснулся.

Прибывшие на место правоохранители выяcнили, что по документам у новорожденного не было ни имени, ни фамилии. Экспертиза установила, что причиной остановки сердца у младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного. Он возникает в результате остановки дыхания младенца, вскрытие в этом случае не может установить причину летального исхода.

Следователи и криминалисты осмотрели «приют для суррогатных матерей», а также опросили жителей дома и няню детей — по данным СМИ, мигрантку из Украины, не имеющую регистрацию. «С соседями мы не общались. Мне жена сообщила, что нам оставили записку с просьбой позвонить по номеру. Я позвонил, мне девушка по имени Наталья сообщила, что в квартире напротив умер ребенок. Это единственное, что я знаю в этой ситуации. Чтобы какой-то детский плач, или еще что-либо, такого не было», — рассказал один из соседей «приюта» Виталий телеканалу «Звезда».

Кроме того, были допрошены руководство и менеджеры юридической организации по вопросам суррогатного материнства — у них изъяли документацию, в частности лицензии и договоры на суррогатное материнство, уточнили в областном главке СК. В рамках этого дела следователи дадут оценку законности проведенных компанией сделок с участием новорожденных — в том числе их вывоз за рубеж.

Также следователи организовали проверки в отношении сотрудников органов внутренних дел и органов опеки, которые должны были знать, что четверо новорожденных детей проживают в квартире без сопровождения родителей или опекунов. Сейчас всех троих младенцев из «приюта» временно поместили в детскую городскую больницу.

Подмосковный главк СК возбудил дела «О причинении смерти по неосторожности» и «Торговле людьми».

Адвокат по вопросам суррогатного материнства Вадим Кудрявцев объяснил «Газете.Ru», что дело о торговле людьми было возбуждено из-за того, что дети содержались в приюте, а не из-за того, что их намеревались вывести из страны. В соответствии со статьей 20 ФЗ №114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», выезд несовершеннолетнего возможен, но только в сопровождении одного из родителей — то есть лица, записанного в свидетельстве о рождении.

Иностранец также может быть вписан в свидетельство о рождении ребенка, если на это дает согласие суррогатная мать.

Однако, согласно ФЗ №143 «Об актах гражданского состояния» и №323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в который входит статья 55 «Применение вспомогательных репродуктивных технологий», есть два варианта местонахождения ребенка после родов суррогатной матери. Так, суррогатная мать может сразу передать детей генетическим родителям, после чего они идут в ЗАГС, где оформляют отцовство и материнство и получают свидетельство о рождении. Во втором случае, если будущим родителям необходимо время на оформление, то за детьми смотрит суррогатная мать.

«Если и суррогатная мама, и родители отказываются от ребенка, то его передают в дом малютки или детский дом, где есть специализированные врачи и все условия для развития. Но в этом случае не применен ни один из узаконенных способ. Возникает вопрос: как младенцы попали в этот приют. На каком правовом основании? Кто люди, которые заключили такой договор?» — заявил адвокат Кудрявцев в разговоре с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что неизвестно, кто в итоге окажется злоумышленником. Ими могут быть генетические родители, которые, возможно, заплатили юридической компании за передачу детей в «приют», или суррогатная мать в случае, если она взяла на себя ответственность за попечение, но в итоге избавилась от новорожденных.

Раз возбуждено дело о торговле людьми, значит содержание младенцев в Одинцово было оплачено, отметил юрист. При этом он удивился, что в деле фигурирует юридическая компания — она, по словам адвоката, априори не может сопровождать такие сделки. «Юрист по суррогатному материнству может составить договор между сурмамой и будущими родителями, провести переговоры по поводу составления договора, обратиться в суд, если ЗАГС отказался регистрировать ребенка. Но забрать ребенка у них? Как, например, я, адвокат, могу взять малютку себе в адвокатский кабинет и там его растить?», — подчеркнул Кудрявцев.

Юридическая компания может заниматься подобным, но тогда эти услуги попадают под статью 159 УК РФ «Мошенничество», напомнил адвокат. «Сейчас очень много непрофессионалов — люди создают организации под видом юридической компании для солидности. Ведь юристы не вызывают лишних вопросов, потому что знают закон, и в итоге занимаются чем угодно», — заключил он.