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Генералу Булгакову подберут сокамерников в СИЗО

Экс-замглавы Минобороны Булгакову подберут сокамерников после карантина в СИЗО

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Экс-заместитель главы министра обороны РФ Дмитрий Булгаков первое время будет содержаться в СИЗО «Лефортово» на карантине, после чего его переведут в общую камеру и подберут «соседей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после того, как Булгакова привезли в следственный изолятор, его поместили в специальную карантинную камеру. Там офицер пройдет углубленное медицинское обследование — у него возьмут анализы на ряд инфекционных заболеваний, проверят наличие хронических, а также возьмут отпечатки пальцев, досмотрят его личные вещи. После этого его переведут в обычную камеру с соседями.

Источник в правоохранительных органах добавил, что, согласно действующему законодательству, экс-замглавы Минобороны РФ не могут поместить в одну камеру с рецидивистами и с людьми, которые обвиняются в совершении преступлений, сопряженных с насилием.

26 июля Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Во время работы в министерстве обороны генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, которая работала даже в условиях специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что у Булгакова была 200-метровая квартира и 600-метровый дом.

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