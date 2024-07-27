В Челябинской области закрыли движение по участкам пяти дорог

На участках пяти дорог в Увельском, Агаповском и Еткульском районах Челябинской области ограничили движение транспорта из-за подтопления. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Согласно сообщению ведомства, в связи с переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна закрыто движение по участкам дорог Красносельское — Сухарыш, станция Смеловская — Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, а также Погорела — Долговка, Коелга — Челябинск — Троицк и Березняки — Депутатский.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей.

Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию 160 жителей из пострадавших районов.

Ранее жители поселка под Оренбургом сами построили дамбу и спасли свои дома от затопления.