Петербуржец похитил сына у жены, затолкал в машину и уехал

В Ленинградской области ищут двухлетнего мальчика, которого, по словам его матери, украл ее муж. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Супруги не проживают вместе и на данный момент проходят один из этапов бракоразводного процесса.

По данным источника, мужчина подкараулил россиянку на детской площадке, подошел и выхватил ребенка. При этом мать пыталась удержать мальчика, но знакомая мужчины схватила женщину и не отпускала. Отец тем временем «силой закинул» ребенка в машину. Мать обратилась в полицию, но пока что найти ребенка не удалось.

По словам россиянки, отец не интересовался жизнью сына. В сентябре текущего года в суде рассмотрят иск о лишении родительских прав и разводе.

Сама мать двухлетнего мальчика заметила у супруга «странные» фотографии сына, поэтому обвинила мужчину в том, что он мог приставать к сыну. Соответствующие заявления также будут рассмотрены на заседании суда.

Ранее в Москве мужчина несколько раз пытался похитить младенца.