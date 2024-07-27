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В Петербурге на КАД столкнулись четыре машины, более пяти человек пострадали

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП на КАД

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге произошло массовое ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на 55-м километре КАД. По данным источника, столкнулись четыре автомобиля. О деталях аварии информация отсутствует.

В результате пострадали шесть человек, из них пятеро получили незначительные травмы, ребенка направили в больницу в состоянии средней степени тяжести, о деталях не сообщается.

На данный момент на месте работают ответственные службы. На кадрах с места инцидента заметны несколько машин скорой помощи. Автомобили, пострадавшие при столкновении, получили заметные повреждения.

Авария стала причиной крупной пробки. Из-за столкновения затор растянулся почти на пять километров.

До этого в Ленобласти, на трассе «Кола», женщина за рулем Nissan не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе, где ее сбил большегруз. В результате более крупный участник ДТП получил повреждения передней части автомобиля. Легковую машину пострадавшей разорвало на несколько частей, некоторые из них смяло. Приехавшим на место медикам спасти женщину не удалось.

Ранее в Челябинской области пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами.

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