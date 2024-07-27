Актрисе Валентине Талызиной понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
По информации канала, недавно народной артистке СССР стало плохо, она жаловалась на боли в груди. Сиделка актрисы вызвала бригаду скорой помощи, и фельдшер рекомендовал госпитализацию. Ехать в больницу Талызина отказалась, сейчас она находится под наблюдением у районного врача.
89-летняя Валентина Талызина известна зрителю по фильмам «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!» «Женитьба», «Гостья из будущего».
22 января Telegram-канал Mash сообщил, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат.
После Талызина рассказала, как отпраздновала свой день рождения в больнице.
Ранее Пугачева поддержала Вайкуле в Юрмале.