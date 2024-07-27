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Валентине Талызиной понадобилась помощь врачей

Mash: у актрисы Талызиной диагностировали тахикардию

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актрисе Валентине Талызиной понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, недавно народной артистке СССР стало плохо, она жаловалась на боли в груди. Сиделка актрисы вызвала бригаду скорой помощи, и фельдшер рекомендовал госпитализацию. Ехать в больницу Талызина отказалась, сейчас она находится под наблюдением у районного врача.

89-летняя Валентина Талызина известна зрителю по фильмам «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!» «Женитьба», «Гостья из будущего».

22 января Telegram-канал Mash сообщил, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

После Талызина рассказала, как отпраздновала свой день рождения в больнице.

Ранее Пугачева поддержала Вайкуле в Юрмале.

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