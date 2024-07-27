Разыграна первая медаль Олимпиады

Сборная Казахстана по пулевой стрельбе выиграла бронзу Олимпийских игр в смешанной стрельбе из пневматической винтовки.

В борьбе за третье место Казахстан, за который выступали Александра Ли и Ислам Сатпаев, опередил команду Германии.

За золото Игр борьбу ведут сборные Китая и Южной Кореи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первого игрового дня соревнований.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее супруга легендарного российского хоккеиста раскритиковала открытие Игр.