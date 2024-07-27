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Российские военные вынесли раненого солдата ВСУ на руках из Торецка в ДНР

ТАСС: российские военные на руках вынесли раненого бойца ВСУ из Торецка в ДНР

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РИА «Новости»

Российские военнослужащие вынесли из фронтового города Торецка в Донецкой народной республике (ДНР) раненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наталенко. Об этом сообщает ТАСС.

Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ рассказал, что при сдаче в плен в Торецке, сослуживцы пытались расправиться с ним. По словам Наталенко, его с сослуживцами привезли на позиции в Торецк, где боец родился и прописан. Там командование показало им наблюдательный пункт.

«К нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций — от украинцев», — рассказал Наталенко.

По словам бойца, он шел последним в колонне сдавшихся и весь удар принял на себя. Российские солдаты вынесли раненного из Торецка на руках. В настоящее время Наталенко получает медицинскую помощь, его раны заживают.

До этого сообщалось, что в Новгородском, в пригороде Торецка в ДНР, бойцы ВСУ прикрывались гражданским населением как живым щитом. Как рассказал беженец, украинские войска занимают позиции между домами мирных жителей, откуда ведут огонь по российским военнослужащим.

Ранее ВС РФ вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей в Красногоровке.

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