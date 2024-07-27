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Брянская область попала под удар беспилотника ВСУ

Богомаз: ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Курковичи в Брянской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дрон-камикадзе для удара по селу в  Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа», — написал глава области.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Удар беспилотника привел к разрушению жилого дома, бани и хозпостройки. Также произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано.

Губернатор добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

26 июля Богомаз сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение часа сбили 12 украинских беспилотников над Брянской областью. По его словам, шесть дронов были уничтожены над Выгоничским районом, три беспилотника — над Трубчевским районом. По одному дрону были сбиты над Карачевским, Брасовским и Брянским районами.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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