В Москве сгорел еще один китайский автомобиль

Китайский лифтбек Changan Uni-V сгорел на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что источник огня находился в передней части, а затем пламя охватило весь кузов. В процессе горения было слышно несколько хлопков. В результате машина сгорела.

В представительстве марки «Китайским автомобилям» заявили, что данное событие произошло больше месяца назад. В официальное представительство или к официальным дилерам владелец данного автомобиля не обращался. По итогам первой части дополнительной проверки было выявлено, что этот автомобиль не обслуживался ни у одного официального дилера в Москве. Ведется дополнительная проверка по региональным дилерам.

До этого стало известно, что в России за два месяца сгорели три кроссовера GAC.

Первый GAC за 2,6 миллиона сгорел на трассе М12 в мае 2024 года. Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС.

Еще один кроссовер GAC вспыхнул на ходу под Саратовом в июне. Предварительно, у кроссовера протекала топливная магистраль. GAC GS5 2022 года выпуска приобрели около месяца назад для служебных целей.

Третий GAC загорелся на трассе. Он вспыхнул под Краснодаром во время движения.

После двух случаев возгорания автомобилей GAC в России Росстандарт инициировал проверку продукции этой компании на соответствие требованиям безопасности. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что В Китае начались продажи новой версии седана Geely Galaxy L6.