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Жителям поврежденного дома в Ульяновске разрешили вернуться в квартиры

Губернатор Русских: жителей поврежденного дома в Ульяновске пустят в квартиры

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Жителям поврежденного дома в Ульяновске разрешили доступ в квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Уточняется, что допуск был разрешен по заключению экспертов. Жильцов будут пускать малыми группами в сопровождении спасателей для снижения нагрузки на лестничные марши.

«Жители смогут (если это возможно) взять вещи первой необходимости, документы», — написал губернатор.

Вечером 26 июля в жилом доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел взрыв, после которого загорелись три квартиры на третьем этаже. По информации МЧС России, причиной инцидента мог стать самодельный самогонный аппарат. Из дома эвакуировали 87 жильцов, включая 12 детей. Трое взрослых в результате произошедшего оказались госпитализированы. Ребенка и двух женщин спасти не удалось.

Сообщалось также, что конструкции дома, где произошел пожар, намереваются проверить на безопасность.

Ранее инженера, устроившего взрыв в дагестанской многоэтажке, оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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