Глава СВР обсуждал в Анкаре возможную встречу Эрдогана с Асадом

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждал с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии. Об этом пишет газета Türkiye.

«Нарышкин в ходе встречи с руководителем турецкого Управления национальной разведки Ибрагимом Калыном провел консультации по встрече [президента Сирии Башара] Асада с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, обсудил дату и страну, придав окончательную форму этому критически важному событию», — говорится в материале издания.

По данным газеты, самолет с Нарышкиным приземлился в турецкой столице в ночь на 24 июля. Отмечается, что параллельно со встречей турецкого и сирийского лидеров может состояться и встреча Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого Türkiye писала, что первая за более чем десять лет встреча Эрдогана и Асада может состояться в течение августа на пограничном контрольно-пропускном пункте.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.