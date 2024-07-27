Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СВР обсуждал в Анкаре возможную встречу Эрдогана с Асадом

Türkiye: глава СВР Нарышкин обсуждал в Анкаре дату встречи Эрдогана с Асадом

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждал с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии. Об этом пишет газета Türkiye.

«Нарышкин в ходе встречи с руководителем турецкого Управления национальной разведки Ибрагимом Калыном провел консультации по встрече [президента Сирии Башара] Асада с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, обсудил дату и страну, придав окончательную форму этому критически важному событию», — говорится в материале издания.

По данным газеты, самолет с Нарышкиным приземлился в турецкой столице в ночь на 24 июля. Отмечается, что параллельно со встречей турецкого и сирийского лидеров может состояться и встреча Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого Türkiye писала, что первая за более чем десять лет встреча Эрдогана и Асада может состояться в течение августа на пограничном контрольно-пропускном пункте.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами