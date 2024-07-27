Власти окажут помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Челябинской области

Власти Челябинской области окажут необходимую помощь людям, которые пострадали при прорыве дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Будем оказывать всю необходимую помощь: и выплаты, и восстановление. Сейчас проведу штаб», — заявил губернатор региона Алексей Текслер.

До этого в Сосновском районе и Карабашском городском округе Челябинска введен режим ЧС.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей.

Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию жителей из пострадавших районов.

Ранее в руководстве Челябинской области прокомментировали ситуацию с эвакуированными.