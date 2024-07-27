Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петросян и Брухунова крестили дочь

Супруга комика Петросяна Брухунова крестила дочь Матильду

close
100%
bruhunova/sof_sun/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что крестила дочь.

«Одной православной христианкой в мире стало больше» — подписала серию фото из церкви она.

На церемонии крещения рожденной в октябре 2023 года Матильды присутствовал и четырехлетний сын пары Ваган.

Жена шоумена держала в тайне свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Блогерша отмечала, что не собирается отчитываться перед незнакомыми людьми или показывать перинатальную карту.

Бизнесвумен стала пятой супругой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Ранее Бритни Спирс обвинила молодую звезду в плагиате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами