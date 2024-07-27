Петросян и Брухунова крестили дочь

bruhunova/sof_sun/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что крестила дочь.

«Одной православной христианкой в мире стало больше» — подписала серию фото из церкви она.

На церемонии крещения рожденной в октябре 2023 года Матильды присутствовал и четырехлетний сын пары Ваган.

Жена шоумена держала в тайне свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Блогерша отмечала, что не собирается отчитываться перед незнакомыми людьми или показывать перинатальную карту.

Бизнесвумен стала пятой супругой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Ранее Бритни Спирс обвинила молодую звезду в плагиате.