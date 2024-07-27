На сайте МОК нельзя следить за командой россиян в списке онлайн-трансляций

Международный олимпийский комитет (МОК) убрал возможность следить отдельно за соревнованиями с участием российских атлетов, передает «Спорт-Экспресс».

На сайте МОК есть возможность следить за любимыми сборными. В списке сборных отсутствуют представители AIN, которые формально не является сборной России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее в Греции открытие Олимпиады назвали крахом цивилизации.