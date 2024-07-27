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Лавров высказался о прозрении Запада

Лавров заявил, что Запад начал осознавать невозможность поражения РФ в СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад начал осознавать невозможность поражения РФ в СВО. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского министра, сейчас у Запада начали открываться глаза на «бесперспективность расчета на поражение России» и «никчемность [президента Украины Владимира] Зеленского и его режима». По его словам, в этой связи в МИД РФ не считают осмысленным комментировать «многочисленные предложения по урегулированию», однако готовы к переговорам с Украиной с условием признания некоторых реалий.

К числу этих реалий Лавров отнес вхождение новых регионов в состав России, «недопустимость сохранения киевского режима, истребляющего русское меньшинство и носящего ярко выраженный нацистский характер».

До этого Лавров заявил, что РФ не будет прекращать проведение СВО на период переговоров с Украиной. Министр напомнил, что Россия уже столкнулась с опытом обмана на переговорах. В качестве примера он привел переговоры в апреле 2022 года.

Ранее Лавров заявил, что Россия не пойдет на капитуляцию.

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