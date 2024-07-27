Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы

Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов рассказал об эвакуации из поселка после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Его слова передает РИА Новости.

«В окошко смотрю: бревна поплыли, прицеп поплыл. Братишка приходит ко мне и говорит: «Давай собирайся – эвакуация». Дом, думал, потерял», – заявил мужчина.

Мужчина заявил, что взял с собой самые необходимые вещи. По его словам, в самой квартире воды было уже по щиколотку, сейчас переживает, цел ли дом.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей.

Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию жителей из пострадавших районов.

Ранее губернатор назвал условие восстановления дамбы челябинском Киолиме.