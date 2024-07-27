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Орбан восхитился адаптацией России к западным санкциям

Орбан: Россия успешно адаптировалась к западным санкциям с 2014 года

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Россия успешно адаптировалась к санкциям, введенным против Москвы Западом с 2014 года. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию мероприятия вел телеканал M1.

«Они провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По словам главы венгерского кабмина, Россия сейчас демонстрирует экономическую, техническую и общественную гибкость в ходе противостояния западным санкциям.

До этого в США признали, что Россия становится богаче на фоне санкционного давления и конфликта на Украине, что свидетельствует о провале ограничительных мер Запада в отношении нее.

Ранее в США сочли санкции «подарком» для Путина.

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