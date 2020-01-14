Очередей в Турции не будет: АТОР успокоил туристов

Сообщения, что туристам в бюджетных и средних отелях Турции придется ждать заселения гораздо дольше из-за закона о защите персональных данных, не имеют под собой оснований – успокоил общественность вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

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По его словам, компании сами не заинтересованы в очередях и будут заранее извещать отели о своих туристах. Он напомнил, что закон вступил в силу в 2016 году, только теперь АТОР будет штрафовать отели за его несоблюдение, передает » target=«_blank»>НСН.

«В этой ситуации туркомпании будут делать всё, чтобы упростить процедуру, заранее подавать информацию в отели, чтобы не создавать очередей», — указал специалист.

Утром 14 января в АТОР сообщили, что с начала нынешнего года туристам в Турции придется дольше ждать заселения в отели из-за введенных в стране мер по усилению защиты персональных данных.

Ранее сотрудники турецких отелей для быстрого заселения делали копию паспортов и сами заполняли форму по учету гостей. Теперь же отелям запрещается делать копии чужих документов, а также запрашивать персональные данные, в том числе номера банковских карт или мобильных телефонов.

Ужесточение требований по исполнению законодательства связано с ростом мошеннических случаев по использованию персональной информации туристов. В АТОР отметили, что с наибольшим по времени ожиданием туристы могут столкнуться в высокий сезон. Турция возмутилась правоприменительной практикой этого закона.

«Отели снимают ксерокопии паспортов клиентов из чисто практических соображений, чтобы гости могли начать свой отдых как можно скорее. После заполнения всех форм учета, копии документов обязательно уничтожаются», — пояснил президент Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров (POYD) Улькай Атмака.

Месяц назад в Турции ввели налог на проживание туристов в отелях. Соответствующий указ опубликовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Текст распоряжения доступен на государственном портале Resmi Gazetе.

С 1 апреля и до конца 2020 года налог будет взиматься в размере 1%. В 2021 году он будет повышен уже до 2%.

Сбор будут платить постояльцы отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также бутик-отелей. Оформляться налог для гостей будет отдельным документом.

Освобождены от него будут только государственные учреждения и общежития. О том, что в стране обсуждается введение сбора со всех гостей старше 12 лет, стало известно еще минувшей осенью.

Парламент Турции принял законопроект в середине ноября. Первоначально ставка налога обсуждалась от 1 до 6% от стоимости номеров.

Турецким отельерам эта идея не понравилась, и они начали протестовать. Владельцы гостиниц беспокоились, что введение сбора может отпугнуть иностранных путешественников и снизить их доходы.

Новый налог нельзя вводить сейчас, когда отрасль еще не оправилась от последствий резкого снижения зарубежного турпотока в 2015-2016 годах из-за разрыва отношений с Россией и терактов, утверждали они. Но их доводы не нашли поддержки.

Новый налог в отношении туристов на проживание в отелях может привести к снижению темпов роста турпотока россиян. Об этом рассказал «Газете.Ru» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, в частности, турпоток может упасть на 1-2%. Именно столько россиян могут отказаться от поездок из-за сбора. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации на рынке.

По информации Ассоциации турфирм Турции, около 91% российских посетителей в страну приезжают на отдых. Основные направления — Анталья и Стамбул. Около 74,6% приехавших из России туристов выбрали программу «все включено».

Этот формат привлекает наших сограждан с ограниченным кошельком. Он предполагает, что совокупность всех услуг, входящих в тур, оказывается бесплатно на территории отеля. Оплачивается все вместе при покупке тура.

Однако турецкие отельеры Турции этому не рады. Летом они жаловались, что из-за системы «все включено» гости из России не слишком много тратятся во время поездок, а это вредит туризму и бизнесу в стране. Они хотят привлекать туристов, которые могут оставлять в стране по $1 000 (более 65 тысяч рублей).

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что по цене и качеству заменой Турции будет Египет. Прямые полеты в страну пирамид были закрыты в 2015 году, и, хотя официальные лица постоянно говорят об их возможном возобновлении, однако ничего не меняется. Небо Египта все также закрыто для чартерных рейсов из России.