Средний размер ипотеки в России упал до минимума

РИА Новости: средний размер ипотеки в России упал до минимума за год
Россияне в феврале оформляли ипотеку в среднем на 3,9 миллиона рублей — это минимум с января прошлого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на «Скоринг бюро».

С 1 февраля в РФ изменились правила предоставления семейной ипотеке. Теперь на одну семью нельзя оформить два льготных кредита. Из-за этого в январе был ажиотажных спрос. В феврале он резко снизился.

Если в январе льготные ипотеки были оформлены на 424,9 млрд, то в феврале уже на 256,7 млрд. Спрос упал на 40%.

«Можно говорить о том, что рынок в ближайшее время придет к равновесию, и сильные колебания, как в части объемов выдаваемых ипотечных кредитов, так и в части их средней суммы прекратятся», — отметили в компании.

В свою очередь главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров сообщил, что ставки по ипотеке могут уменьшиться до 10% через два года. По его оценке, в настоящее время ставки по рыночной ипотеке составляют около 20%.

Ранее россияне стали массово продавать взятые в ипотеку квартиры.

 
