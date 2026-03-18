Выбор крымчан быть с Россией стал одной из важнейших вех в истории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, пишет РИА Новости.

«Этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего отечества, стал одной из важнейших <…> и определяющих вех в ее тысячелетней истории», — сказал глава государства.

12 лет назад по итогам референдума Крым воссоединился с Россией. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии полуострова в состав РФ. В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции (СВО) сражаются за выбор крымчан и жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией.

До этого итальянский политик Стефано Вальдегамбери заявил, что Крым ждет бум международного туризма после окончания всех конфликтов. Он обратил внимание, что Крым демонстрирует беспрецедентные темпы социально-экономического возрождения, которые можно сопоставить с крупнейшими инфраструктурными проектами Европы. По его прогнозу, в будущем выстроятся очереди туристов с разных континентов, желающие посетить полуостров. Вальдегамбери выразил уверенность, что этот момент не за горами.

Ранее Мединский рассказал, зачем Крым передали Украине в 1954 году.