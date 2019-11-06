«Звонят подельникам»: как заглушить связь в тюрьмах

МВД РФ решило заглушить сотовую связь в местах лишения свободы в связи с ростом числа мошеннических колл-центров. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с документом.

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По итогам заседания, прошедшего 1 ноября, коллегия МВД поручила сотрудникам ведомства совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором проработать вопрос создания «блокираторов» на территории тюрем и колони. Эту и другие меры по снижению числа преступлений с использованием телефона министерства должны проработать до 30 июля 2020 года.

При этом замдиректора ФСИН Валерий Максименко в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что никакие «блокираторы» не помогут ликвидировать мошеннические колл-центры. По его словам, пресечь данные преступления может только решение вопроса на законодательном уровне, потому что у ведомств нет технологий, позволяющих глушить связь, а сотовые компании не согласятся покинуть учреждения самостоятельно, так как это является для них источником прибыли.

«Вряд ли сотовые операторы пойдут на это, если не будет какого-то закона. Для них это выгодно – чисто бизнес. Например, в месяц трафик с жителей одного поселка составляет 400-500 тыс. рублей в то время, как трафик с находящейся там колонии, в которой промышляют мошенники, составляет миллионы.

Мы уже пыталась заглушить связь, однако технологии сотовых компаний превосходят наши — они увеличивают сигнал в пять-шесть раз на месте таких учреждений. В связи с чем это заведомо борьба в проигрыш», — отметил генерал-лейтенант.

Максименко не поддерживает то, что правоохранители на данный момент сосредоточены на проблеме дистанционного мошенничества – по его словам, есть более серьезные преступления, которые могут учинить осужденные с помощью телефона.

«Люди звонят подельникам, планируют новые преступления, влияют на свидетелей – вот с этим надо бороться. Есть преступные сообщества, в которых по 200-300 активных членов — если их лидер сидит в тюрьме или колонии, то по одному его звонку подчиненные начинают запугивать всех. Самое главное, они таким образом планируют новые преступления, и они их в итоге совершают», — заключил Максименко.

Отметим, что законопроект по борьбе со звонками заключенных с целью совершения преступления уже готовится зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александром Хинштейном. Так, 6 ноября стало известно, что он подготовил проект, по которому операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Депутат отметил, что отключение связи будет происходить по требованию главы исправительного учреждения.

По словам Хинштейна, подобный закон необходим, так как, по его данным, ежегодно в местах лишения свободы у осужденных изымают около 60 тыс. телефонов. «Тема с использованием средств связи в местах лишения свободы крайне актуальная. С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее», — сообщил он РБК.

Таким образом проект будет подразумевать внесение правок в законы «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых». Депутат сообщил, что инициатива уже согласована с Минкомсвязью — ожидается, что вскоре она будет внесена в Госдуму.

При этом многие случаи дистанционного мошенничества со стороны заключенных происходят с помощью администрации мест лишения свободы, считает правозащитник Андрей Бабушкин. По его словам, сотрудники тюрем и колоний создают все условия для такого бизнеса.

«Был случай в Тверской области, когда три года работал тюремный call-центр, обороты его были десятки миллионов рублей. Были осуждены уже отбывавшие наказание в колонии люди, а представители администрации на скамью подсудимых не попали», — заявил Бабушкин РБК.

Отметим, что в дистанционное мошенничество входит полученное на телефон сообщение от арестанта с предложением быстро разбогатеть, вложив немного денег, смс с просьбой поделиться средствами с попавшим в беду родственником, а также звонок от якобы службы поддержки банка с требованием назвать код из сообщения – с помощью этого, по данным МВД, заключенные зарабатывают миллиарды рублей.

Последняя информация о подобных преступлениях со стороны заключенных, которые предоставляли правоохранители, была опубликована в 2015 году. Тогда, по данным ФСИН, осужденные совершили 1238 подобных деяний из мест лишения свободы, передавали РИА «Новости». В то же время замначальника Главного управления уголовного розыска МВД Александр Фролов оценил ущерб от звонков заключенных в более чем в 1,5 млрд руб.