За что боролись: начальник полиции Ступино задержан за взятку

Начальник полиции подмосковного города Ступино, а также исполняющий обязанности главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Задержание произошло 28 октября. Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ по Москве и области поймали правоохранителей во время получения крупной суммы денег от гражданина, личность которого не разглашается.

Кроме главы ступинской полиции и и.о. главы отдела противодействия коррупции, силовики задержали еще двоих оперуполномоченных этого подразделения. «В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Руководством подмосковного главка назначена служебная проверка», — заключила Волк.

По информации на сайте ОМВД Ступино, пост начальника занимает полковник полиции Андрей Желудков — на эту должность он вступил в 2018 году.

Других высокопоставленных правоохранителей столичного региона поймали на коррупции 17 октября. Тогда были задержаны заместитель начальника полиции московского Дорогомилово Дмитрий Смирнов и глава уголовного розыска районного отдела Сергей Устинов, сообщили в МВД.

По данным ведомства, проверка в отношении сотрудников органов началась, когда в МВД поступил сигнал о том, что два должностных лица в Западном административном округе Москвы занимаются коррупцией. Позже выяснилось, что обратился в полицию человек, у которого, по его словам, правоохранители и вымогали деньги — адвокат Сергей Зуев.

«В отношении меня Следственный комитет РФ вел доследственную проверку на причастность к мошенничеству. Сотрудники ОМВД «Дорогомилово» узнали об этом и предложили свое покровительство и помощь. За это с меня потребовали 7 млн рублей», — сообщил юрист.

В итоге сбором доказательств вины правоохранителей стали заниматься сотрудники управления собственной безопасности ведомства, а также УФСБ столицы и области. Было принято решение отправить Зуева на встречу с полицейскими, чтобы задержать их во время получения взятки.

Адвокат принес подозреваемым 3,5 млн рублей — деньги замначальника ОМВД Дорогомилово и глава уголовного розыска взяли, после чего были задержаны силовиками.

Позже следствие предположило, что на самом деле задержанные и дальше хотели вымогать из адвоката деньги — предположительно, в сумме они рассчитывали получить 12 млн рублей.

Уже 18 октября прошло заседание, на котором избиралась мера пресечения для фигурантов дела по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Заместитель начальника дорогомиловской полиции не признал вину — он заявил, что взял пакет с 3,5 млн рублей, так как думал, что там самогон. Кроме того, правоохранитель рассказал подробности о прошлом адвоката Зуева, который и поймал его на взятке. «Меня задержали в машине адвоката Сергея Зуева, который в свое время служил в полиции. Он обещал сотруднику ГИБДД избавиться от уголовной ответственности, за это он просил 8 млн рублей, после чего в отношении Зуева началась доследственная проверка», — рассказал глава ОМВД «Дорогомилово», как передавал ТАСС из зала суда.

Он добавил, что не собирался ни в чем помогать юристу, но тот сам подозвал к себе, когда он шел со своим заместителем Устиновым на обед. «В машине адвокат дал мне пакет и попросил передать его Устинову. Я думал, что там самогон, и выполнил просьбу Зуева, после чего нас задержали», — подчеркнул правоохранитель.

В завершении своих показаний он попросил у суда избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, так как он ухаживает за онкобольной матерью и воспитывает пятилетнего ребенка. Вину замначальника полиции не признал.

В свою очередь Устинов рассказал, что был знаком с Зуевым, когда тот еще работал в органах. По словам начальника уголовного розыска районного отдела, адвокат недавно стал писать ему с предложениями выпить и обсудить вопрос, связанный с доследственной проверкой в отношении него.

В завершение Устинов отметил, что у него на иждивении находятся жена и малолетний ребенок, а также ребенок-инвалид. Несмотря на просьбы о смягчении меры пресечения, суд арестовал мужчин до 18 декабря.