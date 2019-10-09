Избили и отутюжили: как полицейские пытали саратовца

В Саратове трем сотрудникам полиции предъявлено обвинение в избиении и пытках задержанного. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, заявили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 25 сентября 2019 года. Тогда правоохранители задержали 32-летнего саратовца за кражу и доставили его в отделение. После этого полицейские выпили пиво и стали избивать мужчину, добиваясь от него признания в совершении преступления. «По версии следствия, инцидент произошел в примерный период времени с 23.00 (22.00 мск) 24 сентября 2019 года до 7.00 (6.00 мск) 25 сентября 2019 года», — уточнили в Следкоме.

Затем стражи порядка включили утюг и начали прикладывать его к ягодицам задержанного, одновременно выпуская пар. Не выдержав пыток, подозреваемый признал свою вину.

Вскоре в отношении трех сотрудников полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Расследование истории продолжается — дело на контроль взял прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Как сообщили РИА «Новости» в областном МВД, если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, а также наказаны в соответствии с законодательством. При этом их руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.

Это не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов превышают свои полномочия. Похожая история произошла в Вольске. Там 26 сентября 2019 года около 01.00 по местному времени (00.00 по мск) двое полицейских задержали 41-летнего мужчину за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, вскоре между правоохранителями и задержанным возник конфликт.

После этого онм вывезли мужчину в район городского кладбища поселка Пролетарский, где сильно избили, нанеся множественные удары руками и ногами по туловищу. Затем силовики скрылись — тело их жертвы утром обнаружили прохожие. Впоследствии судмедэкспертиза установила, что мужчина скончался в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрыва легкого и массивной кровопотери.

Вскоре предполагаемых злоумышленников задержали. Им предъявили обвинение по двум статьям: «О превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств», а также «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего». «Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали полностью», — уточняли в Следкоме по Саратовской области.

Между тем после того, как в главке МВД узнали о происшествии, сержантов уволили из органов. Такое же решение было принято в отношении их непосредственных руководителей.

На суде по избрании меры пресечения, который состоялся 3 октября, один из предполагаемых злоумышленников заявил: «Сидеть не хочу. Бежать никуда не собираюсь». Между тем коллеги в ходе суда охарактеризовали полицейских как психически устойчивых молодых людей.

«Мне по улицам ходить страшно теперь. Он сидеть не хочет, а я хочу, чтобы у меня сын был жив», — отметила в свою очередь в ходе заседания мать убитого Людмила Малышева.

Как подчеркивал старший следователь Илья Оситко в разговоре с kp.ru, дело о смертельном избиении может быть передано в суд уже в ноябре.

Вопиющий случай ранее произошел и в Воронеже. Там в мае 2018 года молодых людей вызвали в отдел полиции, где они должны были дать показания по делу о краже телефона на вечеринке. Однако по прибытии в отделение воронежцев закрыли в кабинете, а на их головы надели полиэтиленовые пакеты, в которые был налит нашатырный спирт. Под пытками молодые люди были вынуждены оговорить себя и признаться в краже.

Вскоре по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В итоге Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил к реальному наказанию двух полицейских — их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Одному из них дали три года в колонии общего режима, а второму — три года и два месяца.