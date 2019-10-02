Трагедия Ту-154: как Украина сбила российский самолет

Мир все еще находился в трауре – с момента самого крупнейшего теракта в истории, произошедшего 11 сентября 2001 года в США, прошло не больше трех недель. После захвата боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) четырех пассажирских авиалайнеров люди заходили на борт самолетов с опаской.

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4 октября 2001 года билеты на рейс Тель-Авив — Новосибирск приобрели 66 человек при вместимости в 180 пассажиров. Данный маршрут должен был реализовать Ту-154 — один из самых известных самолетов, созданных в СССР.

Первыми на борт воздушного судна, стоявшего в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона, поднялись 12 членов экипажа – все граждане РФ. Пять бортпроводников подготавливали салон к приходу пассажиров — в то же время командир лайнера, 42-летний Евгений Гаров, на счету которого было 10 748 летных часов, размещался в кабине пилота вместе со своим помощником, 37-летним Борисом Левчугом.

В 9.30 по израильскому времени (11.30 мск) на борт поднялись 66 пассажиров – 15 россиян и 51 израильтянин. В 12.00 мск самолет вылетел из аэропорта и через 1 час 45 минут на высоте 11 тыс. метров вошел в зону ответственности №7 Северо-Кавказского центра. В этот момент он собирался приступить к снижению – в аэропорте Сочи должна была пройти плановая дозаправка самолета. До посадки в курортном российском городе оставалось около 200 км.

В это же время украинские военные проводили учения на 31-м исследовательском центре Черноморского флота России, расположенном на мысе Опук Республики Крым. В 12.41 дивизион 96-й зенитно-ракетной бригады запустил ракету С-200, целью поражения которой являлся беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс» — позже выяснилось, что у него были те же курсовые координаты, что и у пассажирского Ту-154.

Ракета настигла самолет на высоте 11,1 км. В результате столкновения с судном произошла разгерметизация салона — все пассажиры и бортпроводники скончались от баротравмы, установят позже медэксперты.

Кроме того, на борту судна вспыхнул пожар. «Экипаж, находясь в герметичной кабине, успел осознать весь ужас происходящего. Судя по магнитофонной записи, летчики и бортинженеры поняли, что самолет распался на части — и они гибнут», — рассказывал руководитель «Фонда помощи семьям погибших пассажиров» Борис Калиновский газете «МК».

В течение 45 секунд после взрыва один из членов экипажа несколько раз нажал кнопку бортовой УКВ-радиостанции – на фоне голоса мужчины были слышны шум и крики. Кто-то из сотрудников вскрикнул: «Куда попала?». Дальше связь оборвалась.

В нескольких сотнях километров под взорвавшимся лайнером совершал свой рейс Симферополь — Ереван на высоте 6 тыс. 300 метров самолет Ан-24 «Армянских авиалиний». Его командир Гарик Ованесян тут же доложил диспетчеру, что заметил в небе вспышку, а затем увидел, как во все стороны от места катастрофы разлетаются куски самолета.

В итоге Ту-154 упал в акваторию Черного моря на удалении 183 км от аэропорта Сочи и затонул. Президент России Владимир Путин поручил создать специальную комиссия по установлению причин ЧП – ее возглавил секретарь Совета безопасности РФ Владимир Рушайло. На месте происшествия были организованы аварийные поисково-спасательные работы воздушными и морскими судами. Туда же вылетели самолет Ан-26 Федеральной погранслужбы России, Ан-12 Минобороны и вертолет Ми-8 Сочинской поисково-спасательной службы.

Кроме того, все судна, находящиеся в зоне бедствия, призвали изменить маршрут и спасать пострадавших в аварии. Ближайшим к месту происшествия оказалось кипрское судно «Капитан Вакула» – оно шло из Батуми в Одессу. К вечеру морякам удалось поднять трупы девяти женщин и одного мужчины, а также части тел других пассажиров. В частности они достали из моря багаж, одежду, а также саквояж с чертежами самолета и полетными документами, который, скорее всего, принадлежал одному из летчиков.

Всего в результате операции из моря достали 16 тел. Остальных было невозможно найти из-за минимальной видимости на километровой глубине, сообщал начальник главка Северо-Кавказского центра МЧС России Иван Тетерин, передавала газета «Коммерсант». Также на поверхности воды были обнаружены 404 фрагмента лайнера. В обломках зафиксировали 460 отверстий от поражения металлическими шариками – при этом не был найден ни один бортовой самописец.

Изначально в связи с событиями 11 сентября в США первой версией происшествия стал теракт – в ней были уверены МЧС России, ФСБ и сам Путин.

Когда в день трагедии представители США объявили о том, что пассажирский лайнер мог быть сбит ракетой ПВО Украины, глава государства незамедлительно отреагировал на эти сообщения. «Во-первых, заранее все нужные службы на Украине были поставлены в известность. Во-вторых, оружие, которое использовалось в это время, по тактико-техническим данным не могло достичь воздушных коридоров, в которых находилось наше воздушное судно. В любом случае, не имеется оснований не доверять украинской стороне», — подчеркивал Путин.

Уже 5 октября замгенпрокурора РФ Сергей Фридинский возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». Позже, когда Межгосударственный авиационный комитет (МАК) изучил обломки, было официально объявлено: лайнер сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины во время военных учений. Дело, возбужденное в РФ, передали украинскому ведомству – в России оно было прекращено.

В Киеве долго отрицали причастность к катастрофе – эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз собрали целый документ, доказывающий, что ракета украинских войск по тактико-техническим характеристикам не могла сбить лайнер.

Только 24 октября президент Украины Леонид Кучма устно подтвердил, что катастрофа российского самолета Ту-154 произошла в результате неумышленного поражения ракетой Украины. «Что, мы первые или последние? Не нужно делать из этого трагедию, если есть какая-то ошибка. Ошибки случаются всюду, и не только такого масштаба, но гораздо большего – планетарного», – заявил украинский лидер, передавало агентство УНИАН.

В результате Генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело по факту крушения самолета еще в сентябре 2004 году, объяснив это тем, что главная улика – ракета – утонула в море. Военный суд Киевского гарнизона 19 октября отменил постановление ведомства о закрытии дела, и расследование было возобновлено, однако в июле 2007 его снова, на этот раз окончательно, закрыли. К ответственности не был привлечен ни один военнослужащий, участвующий в запуске ракеты С-200.

Впоследствии украинские суды во время заседаний о компенсации морального ущерба родственникам погибших или возмещении ущерба авиакомпании «Сибирь» отказывались признавать причастность страны к трагедии, руководствуясь документами киевских экспертов. Ни авиакомпания, ни семьи скончавшихся пассажиров не смогли получить ни единой выплаты за четыре года.

Только в 2005 году правительство Украины все-таки направило родственникам погибших $200 тыс. за каждого убитого – в общей сумме $7,8 млн России и $7,5 млн Израилю. При этом в МИД Украины подчеркивали, что перечисление средств сделано в качестве «добровольной гуманитарной выплаты».