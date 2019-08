«Чудо над Раменским»: как на Западе описали посадку А321

Зарубежные СМИ активно обсуждают аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний», приземлившегося в кукурузном поле после попадания в двигатель чаек. Издания называют произошедшее московской версией «Чуда на Гудзоне» — экстренной посадки лайнера A320 в США в январе 2009 года.

В день аварии самолет авиакомпании US Airways вылетел по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл. Однако уже через 1,5 минуты после взлета столкнулся со стаей уток – после этого у лайнера отказали оба двигателя. Экипаж самолета смог благополучно посадить самолет прямо на реку Гудзон. На борту находились 155 человек, включая экипаж: всем удалось выжить.

«Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией «Чуда на Гудзоне», — пишет британская газета The Sun.

Как отмечает издание, на борту аварийного лайнера было около 16 тонн топлива, что значительно усложняло задачу пилотов. «Чудо, что пилот смог приземлить самолет, избежать взрыва и не убил всех на борту», — подчеркнул источник издания.

The Sun также приводит краткую справку о командире воздушного судна Дамире Юсупове, отмечая, что пилот поступил в летное училище лишь в возрасте 32 лет, несмотря на то что мечтал об этом с детства.

Прокомментировали приземление А321 в Подмосковье, сравнив его с «Чудом на Гудзоне», и такие западные СМИ как The Guardian, The New York Times и Washington Post.

«В то время как хорошие новости, кажется, трудно найти, русские восхваляют пилота, который благополучно приземлил Airbus A321 в кукурузном поле после того, как авиалайнер столкнулся со стаей чаек на взлете и потерял мощность в обоих двигателях», — отметили в WP.

The Guardian в свою очередь сообщило, что за схожесть с «Чудом на Гудзоне» эксперты уже успели окрестить посадку А321 «Чудом над Раменским».

Сам материал на сайте The Guardian вышел под заголовком «Кремль хвалит героев, которые посадили самолет на кукурузное поле после столкновения с птицами». Авторы заметки привели хвалебные слова очевидцев, однако не удержались и от колкости: заканчивается материал абзацем о проблемах с безопасностью полетов, которые возникли после распада СССР.

«Но в последние годы, по общему признанию, стандарты резко выросли, особенно на международных маршрутах», — добавляет издание.

«Чудом в кукурузном поле» события около аэропорта «Жуковский» назвала и газета Daily Mirror. Издание также разместило в публикации снимок командира лайнера с подписью: «Дамир Юсупов назван героем после безопасного приземления в близлежащем кукурузном поле».

Высокий профессионализм Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина и остальных членов экипажа оценила и международная телекомпания Aljazeera. В ее эфире вышел сюжет с комментарием внештатного редактора Flight Global Magazine Дэвида Лирмаунта:

«Пилоты отлично справились с задачей! Помогло то, что они не успели набрать высоту, когда самолет столкнулся со стаей птиц и тяга упала практически до нуля. Нужно было найти открытое пространство для приземления – как видите, летчикам это удалось.

Россия славится первоклассными пилотами, которые очень гордятся своей профессией», — заявил эксперт, добавив, что такие инциденты очень редки.

На героизме пилотов сделал акцент в своей публикации и телеканал CNN. «Именно благодаря своему профессионализму, самообладанию и слаженным действиям удалось посадить самолет без трагических последствий», — отмечается на сайте телеканала.

В заметке CNN также рассказывается о чувствах выживших пассажиров, которые запомнят день аварии как второй день рождения. «В одном из видео можно услышать, как пассажирка, идущая среди высоких зеленых стеблей, говорит о втором рождении, отмечая, что ей повезло, что она осталась жива», — отмечают авторы материала.

Немецкий телеканал Deutsche Welle также написал о российском экипаже как о «героях» и даже «гениях», опираясь на комментарии представителей Кремля, СМИ и очевидцев. «Все живы! Пилот — гений», — процитировали немцы цитату пассажирки Ольги.

Тем не менее далеко не все СМИ сделали акцент на героизме пилотов и чудесном исходе катастрофы. Так, CBS News вынесли в заголовок заявление о том, что в катастрофе не удалось обойтись без пострадавших. Слова похвалы экипажу там также есть, однако уже ближе к концу текста.

«В авиакомпании похвалили экипаж за профессионализм в организации эвакуации. Там заявили, что капитан — очень опытный пилот, налетавший свыше 3000 часов», — пишет автор.

Как бы ни озаглавливали свои материалы зарубежные СМИ, расставляя акценты как на положительных, так и на отрицательных моментах, общее восхищение пилотами и другими присутствовавшими на борту аварийного лайнера остается превалирующим.

«Снимаю шляпу перед пилотами, остальными членами экипажа и пассажирами – перед всеми, кто был на борту российского самолета А321. Аварийную посадку совершили в соответствии со всеми стандартами. Я ознакомился с видеокадрами и могу подтвердить, что задача была выполнена на «отлично», — заявил международный эксперт в области безопасности полетов Джулиан Брей.