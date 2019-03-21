Крушение парома: десятки погибших. ОНЛАЙН

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По данным министерства здравоохранения страны, в результате крушения парома в иракском Мосуле, погибли 55 человек, из них 12 детей. «Тридцать три женщины, 12 детей и 10 мужчин погибли к настоящему моменту», — сообщили в ведомстве.
Как сообщает Telegraph со ссылкой на представителя местного управления гражданской обороны Хусама Халила, большинство погибших на пароме — дети, которые не умеют плавать.
Отмечается, что паром был арендован для празднования Ноуруза — праздника, знаменующего начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия.
По данным телеканала Sky News Arabia, изначально затонувшее судно было рассчитано на перевозку 75 человек. Однако в момент трагедии на нем находилось не менее 170 человек.
В зоне крушения работают спасатели. На данный момент из воды удалось вытащить порядка 50 человек. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
В настоящий момент среди людей, находящихся на берегу, царит паника. Никто не знает, как помочь тем, кто еще находится в воде. На кадрах с места инцидента видно, как десятки людей, в основном женщины и дети, пытаются выбраться из воды, но им мешает сильное течение.
Отмечается, что на борту судна преимущественно были иракские семьи.
Всего на пароме находилось более 100 человек, отмечает местный телеканал Alhurra.
Число погибших при трагедии в Ираке возросло до 60, пишет Reuters. Поисковые и спасательные работы продолжаются. Телеканал al-Sumaria в свою очередь сообщает, что порядка 30 человек были спасены.
ЧП произошло в районе аль-Габат в Мосуле. Большинство пассажиров парома под названием «Аль-Джазира» — женщины и дети. «По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула», — заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах Ирака.
Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На нем видно, как десятки людей плывут по течению, в то время как экстренные службы пытаются вызволить их из воды.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Недалеко от иракского Масула произошла трагедия — перевернулся туристический паром. В результате происшествия погибли по меньше мере 45 человек, десятки получили ранения. Мы будем следить за развитием событий в онлайн-режиме.