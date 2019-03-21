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Крушение парома: десятки погибших. ОНЛАЙН

В Ираке перевернулся туристический паром: десятки погибших — онлайн

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В результате крушения туристического парома погибли по меньшей мере 60 человек, десятки получили ранения. Трагедия произошла недалеко от иракского города Мосул. По предварительным данным, паром мог перевернуться из-за перегрузки и повышения уровня воды в реке Тигр. На борту судна находились более 100 человек, большую часть которых составляют женщины и дети. «Газета.Ru» следит за новостями о трагедии в онлайн-трансляции.
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18:38

По данным министерства здравоохранения страны, в результате крушения парома в иракском Мосуле, погибли 55 человек, из них 12 детей. «Тридцать три женщины, 12 детей и 10 мужчин погибли к настоящему моменту», — сообщили в ведомстве.

18:25

Как сообщает Telegraph со ссылкой на представителя местного управления гражданской обороны Хусама Халила, большинство погибших на пароме — дети, которые не умеют плавать.

Паром Ирак 2
aljazeera.com
18:18

Отмечается, что паром был арендован для празднования Ноуруза — праздника, знаменующего начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия.

18:08

По данным телеканала Sky News Arabia, изначально затонувшее судно было рассчитано на перевозку 75 человек. Однако в момент трагедии на нем находилось не менее 170 человек.

17:55

В зоне крушения работают спасатели. На данный момент из воды удалось вытащить порядка 50 человек. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

17:45

В настоящий момент среди людей, находящихся на берегу, царит паника. Никто не знает, как помочь тем, кто еще находится в воде. На кадрах с места инцидента видно, как десятки людей, в основном женщины и дети, пытаются выбраться из воды, но им мешает сильное течение.

17:33

Отмечается, что на борту судна преимущественно были иракские семьи.

17:22

Всего на пароме находилось более 100 человек, отмечает местный телеканал Alhurra.

17:10

Число погибших при трагедии в Ираке возросло до 60, пишет Reuters. Поисковые и спасательные работы продолжаются. Телеканал al-Sumaria в свою очередь сообщает, что порядка 30 человек были спасены.

17:05

ЧП произошло в районе аль-Габат в Мосуле. Большинство пассажиров парома под названием «Аль-Джазира» — женщины и дети. «По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула», — заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах Ирака.

17:02

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На нем видно, как десятки людей плывут по течению, в то время как экстренные службы пытаются вызволить их из воды.

16:59

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Недалеко от иракского Масула произошла трагедия — перевернулся туристический паром. В результате происшествия погибли по меньше мере 45 человек, десятки получили ранения. Мы будем следить за развитием событий в онлайн-режиме.