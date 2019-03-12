Драка на перемене: что не поделили психолог и школьник

В одной из школ на северо-востоке Москвы первоклассник подрался со школьным психологом. Об этом сообщили информированные источники РИА «Новости» и «Интерфакса».

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Инцидент произошел в понедельник, 11 марта, в учебном заведении на улице Корнейчука. Там завязалась драка между двумя учениками первого класса. Как пишет ТАСС, школьный психолог пыталась разнять учеников. Один из участников конфликта заявил родителям, что та нанесла ему побои. По словам матери 7-летнего мальчика, психолог «схватила ребенка за шиворот, оттащила в класс и пыталась успокоить».

Позже в медучреждении у мальчика зафиксировали множественные поверхностные травмы головы, кровоподтеки на лице, правой руке, а также ссадину на предплечье.

«Психолог со своей стороны также обратилась в травмпункт, где зафиксировала ушибы», — добавил собеседник агентства в правоохранительных органах.

Тем временем полицейские запустили доследственную проверку обстоятельств произошедшего. Инспекторы по делам несовершеннолетних посетят школу, где произошло ЧП, и пообщаются с ее руководством. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Потасовка в учебном заведении ранее произошла и в Комсомольске-на-Амуре. 22 февраля в местной школе №37 во время урока технологии школьник ударил стулом педагога. Это произошло после того, как учитель попросила мальчика сделать поздравительную открытку родственникам на День защитника отечества. Ребенок сообщил, что у него нет отца, а на предложение педагога сделать подарок отчиму схватил стул и замахнулся на женщину.

«Он сказал, что, мол, его дома бьют, поэтому и он может. Учитель только и успела отвернуться спиной, когда он ударил ее стулом», — рассказала позже директор школы. После инцидента ребенка перевели на домашнее обучение.

В ноябре 2018 года этот школьник уже оказывался в центре внимания. Только тогда его избил учитель. В сети появилась запись, на которой женщина кричала на ребенка: «Ты кто такой? Ты почему позволяешь себя так вести? Ты почему мешаешь всем?». Мальчик пятился и в какой-то момент упал, после чего преподаватель несколько раз ударила его по голове. Конфликт произошел из-за того, что школьник кидался стульями в сверстников, а затем кинул в учителя портфель.

Позже Следственный комитет Хабаровского края возбудил в отношении женщины уголовное дело по статьям «Об истязании» и «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Педагога отстранили от работы в учебном заведении, хотя она, по словам начальника местного управления образования, имела 24-летний стаж работы и была «одним из лучших учителей».

СМИ со ссылкой на местных жителей сообщали, что избитый школьник мог сам спровоцировать конфликт. Горожане называли его хулиганом, который неоднократно срывал уроки и неадекватно вел себя в школе.

Осенью того же года похожий конфликт произошел между учеником одной из школ города Асино Томской области и педагогом Ларисой Филипповой. По данным РИА «Новости», ей не понравилось, что сидящий на первой парте мальчик все время ворочается и чешет ногу. Женщина не выдержала, схватила ребенка за шею и несколько раз ударила его головой о парту.

Другие ученики засняли произошедшее на мобильный телефон, однако не стали показывать ролик взрослым. Об истории стало известно, когда один из друзей избитого мальчика отказался идти в школу. Он заявил родителям, что боится Филлипову.

Сама педагог, имеющая 41-летний преподавательский стаж, отрицала факт избиения — до тех пор, пока ей не показали запись инцидента. Позже сотрудники правоохранительных органов возбудили против нее уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Иногда школьникам достается и от родителей их сверстников. Так, в феврале 2019 года в городе Большой Камень Приморского края мужчина избил пятиклассника, который ранее ударил его дочку. Девочке диагностировали разрыв селезенки. Мужчина устроил самосуд над ребенком в туалете учебного заведения. В конфликт вмешалась классная руководительница, благодаря которой мальчику удалось избежать серьезных травм. Местное управление Следственного комитета позже возбудило уголовное дело по факту причинения побоев. Директора школы и классного руководителя временно отстранили от должности.