Доплывем до понедельника: тепло задержится в Москве

В пятницу, 1 февраля, столичный регион окажется в узкой полосе повышенного (750 мм рт. ст.) атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Ожидаются небольшие осадки, ночью в виде снега, днем — как повезет, и гололедица. В общем, оптимальным нарядом на этот день можно считать скафандр, желательно с шипованными подошвами.

Температура воздуха слегка понизится по сравнению с концом января, однако пока она по-прежнему на 8-10 градусов выше нормы/

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А именно: -2…0° в светлое время суток, -5…-3°С после заката.

Винить (или благодарить, зависит от предпочтений) за это следует мощную волну тепла из Северной Африки. Ветер юго-восточный, 2-8 м/с.

2 февраля, в субботу, характер погоды будет определять передняя часть очередного циклона с запада. Небольшие осадки, преимущественно снег, пройдут лишь местами. Синоптики также обещают гололедицу, так что пешеходам имеет смысл брать пример с мыши из знаменитого мема, то есть красться. Температура воздуха не изменится: днем -2…0°С и ночью 5…-3°С. Скорость и направление ветра такие же, как днем ранее. Аналогичен и атмосферный фон: 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 февраля, регион окажется в теплом секторе циклона, несущего очередную волну атлантического тепла и влаги.

Снова гололедица, небольшие осадки и повышение температуры: днем -1…+1°С, ночью -5…-3°С.

Надеемся, что вы уже выучили за эти дни, где образуются самые глубокие лужи и любой маршрут завершите с сухими ногами и теплым носом. Ветер без изменений, а вот давление продолжит рост и достигнет отметки в 752 мм рт. ст.

В начале новой недели в Москве вновь пасмурно, сыро, супер-скользко и не по-зимнему тепло. 4 февраля, в понедельник, столбики термометров покажут 0…+2°С днем и -1…+1°С в темное время суток. Ветер южный, от 2 до 8 м/с. Давление существенно не изменится и составит 752 мм рт. ст., что выше нормы.

Часть катков с натуральным льдом пришлось закрыть из-за оттепели, так что, выбирая, чем заняться вечером, советуем обратить внимание на альтернативные варианты. Например, Еврейский музей и центр толерантности, где, как и каждый первый понедельник месяца, вход будет бесплатным. В частности, там можно посетить выставку «Анна Франк. Дневники Холокоста». Проект основан на материалах дневников, написанных девочками и девушками в гетто и зонах оккупации.

5 февраля, во вторник, в тыловой части циклона в столичный регион начнет поступать относительно холодный воздух из северных широт. Это значит, что температура воздуха немного понизится – до -4…-2°С днем и -7…-5°С ночью. Впрочем, по словам метеорологов, эти показатели все равно выше климатической нормы. А вот атмосферный фон, напротив, вырастет — до 758 мм рт. ст. Облачно с прояснениями, временами небольшой снег, ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Наступающую эпидемию гриппа и мрачное настроение в этот день лучше всего прогнать пряно-острой китайской едой и дружеской компанией, отметив Новый год по восточному календарю. Не переусердствуйте с напитками, дабы не уподобляться символу наступившего года!

В среду, 6 февраля, на синоптическую ситуацию в столице и в Московской области окажет влияние антициклон.

Он поднимет давление до заоблачных высот — 762 мм рт. ст., а также обеспечит солнечную и умеренно морозную погоду.

Температура днем -6…-4°С, ночью -8…-6°С, ветер северный, 2-7 м/с.

7 февраля, в четверг, на фоне высокого (760 мм рт. ст.) атмосферного давления москвичи снова вспомнят, что такое хруст снега под ногами. Температура днем -8…-3°С, ночью -11…-6°С. Ветер северный, 2-7 м/с.

Влияние антициклона погоду в столице, несмотря на незначительное понижение атмосферного давления, продолжится и в конце недели. В пятницу, 8 февраля, москвичей ожидает облачная с прояснениями погода с температурой выше нормы на 2-3°С. Так, днем синоптики прогнозируют -6…-1°С, а ночью столбики термометров опустятся до -10…-5°С. Облачно, местами небольшой снег, ветер северо-западный, 1-6 м/с, атмосферный фон 755 мм рт. ст.