«Следить за Вашими руками?» Что Захарова ответила Чубайсу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание главы Роснано Анатолия Чубайса о том, что Россия является бедной страной. Сайт «Эха Москвы» опубликовал статью под названием «Следите за руками», в которой Чубайс объяснил, почему в России необходимо поднять цены на электроэнергию. Глава «Роснано» заявил, что в РФ «значительная часть населения живет бедно или очень бедно».

Реклама

Захарова в ответ на это поинтересовалась в своем фейсбуке, за чьими именно руками нужно следить. «Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?» — обратилась она к Чубайсу.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что «Россия – богатейшая страна».

А вот почему «значительная часть населения живет бедно» Захарова предложила узнать у самого Чубайса, который на протяжении десятилетий являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности.

Высказывание о бедности населения Чубайс сделал на Гайдаровском форуме. По словам главы «Роснано», несмотря на то, что низкие цены на электроэнергию приводят к ее расточительству, повышать тарифы нужно взвешенно из-за экономической ситуации.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — сказал на выступлении глава «Роснано».

Он предложил два способа решения этого вопроса, но в то же время сам признал оба «крайне болезненными». Одним из возможных вариантов, по мнению Чубайса, является повышение тарифов на электроэнергию и увеличение при этом финансовой нагрузки на богатых.

За эти высказывания в эфире радиостанции «Вести FM» его раскритиковал журналист Владимир Соловьев. «Слушайте, я, конечно, понимал, что Чубайс ни черта не понимает, но что ему даже лень посмотреть таблички...» — сказал Соловьев, имея в виду статистические данные об энергопотреблении разных стран.

Видеозапись этого эфира Чубайс разместил на своей странице в фейсбуке, сопроводив публикацию едким комментарием в адрес журналиста.

Он посоветовал Соловьеву «обтереться» и «подучить матчасть», поскольку, по его словам, журналист перепутал понятия электровооруженности и энергоемкости.

«Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В.Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить — отвечает лично сам эксперт. И вступает! Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь!» — иронизировал Чубайс.

Глава «Роснано» уточнил, что ведущий приводил данные по электровооруженности. Но, по словам Чубайса, в своей речи говорил о энергоэффективности экономики, которая «оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива».

«Владимир Рудольфович, не расстраивайтесь. Не в первый раз. Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперед! Ждем вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших голубых телевизоров», — съязвил он.

Позже Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом ФАН предположил, что Чубайс прослушал только фрагмент эфира, поэтому сделал неуместные выводы.

«Чубайс как всегда попытался отшутиться, при этом, как это часто бывает, весь материал не слышал. Поэтому ничего, кроме мелочных личностных оскорблений, которые являются стилем Чубайса всю его жизнь, он породить не смог. Пусть послушает весь эфир. И услышит вполне конкретные вопросы к нему», — отметил Соловьев.

Он также напомнил, что россияне вынуждены платить за подключение электроэнергии, тогда как граждане многих других стран избавлены от этой необходимости.

До этого Чубайс заявлял, что российское общество за 25 лет так и не поблагодарило олигархов за все, что они сделали для государства. По его словам, они восстановили «безнадежно обрушившиеся» советские предприятия, пополнили бюджет и выплачивали зарплаты гражданам.

В ответ на это член Совета Федерации Франц Клинцевич напомнил Nation News, что в 90-е годы бизнесмены подняли цены на продукцию для населения и вывели огромные денежные суммы за рубеж.

Сенатор отметил, что российскую экономику до сих пор не удается очистить от созданных в период с 1991 по 2000 годы теневых схем. К тому же ни один из так называемых «бизнесменов 90-х» не подтверждает свои доходы, когда того требует декларирование, установленное требованиями западных стран.