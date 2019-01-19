Невозможное возможно: как дозвониться до Путина

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает, что дозвониться до президента России Владимира Путина и первых лиц других государств возможно, несмотря на сверхзащищенные каналы связи. В то же время он признал, что это очень сложно.

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«До Путина, как и до любого человека, который общается по телефону, дозвониться можно. Как бы кто ни говорил о сверхзащищенности его телефонной связи. Так как в мире нет какого-то единого кабеля зашифрованной связи, по которому говорят высшие лица, и каждая сторона рассчитывает, что ее собеседник говорит по своей собственной закрытой связи», — объясни РИА «Новости» Кузнецов.

По его словам, дозвониться до президента России технически очень сложно, так как Путин не пользуется личным мобильным, в отличие, например, от президента Украины Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и многих других политиков.

При этом российский лидер часто проводит телефонные переговоры по официальным каналам связи, обратил внимание Вован. Он отметил, что с президентом США Дональдом Трампом похожая ситуация — он хоть и пользуется мобильным, но только для соцсетей.

Пранкер также напомнил, что осенью прошлого года президента США разыграл американский радиоведущий Джон Мелендес, который позвонил в Белый дом и представился членом сената. Через несколько часов на оставленный Мелендесом номер перезвонил сам Трамп и проговорил с ним три минуты.

«Это можно назвать схемой «на дурака», когда из-за непрофессионализма сотрудников аппарата страдает первое лицо. Примерно так в 2014 году нами был разыгран [президент Белоруссии] Александр Лукашенко от имени сына [бывшего президента Украины Виктора] Януковича. К слову, Лукашенко также не использует личный мобильный», — отметил собеседник агентства.

Кузнецов рассказал о существовании более сложной конструкции, когда разговор можно устроить по официальной правительственной линии. «Эту схему мы не разглашаем в целях конфиденциальности. Но работает она в несколько этапов, в ней задействовано несколько лиц. Так, по ней был осуществлен разговор с президентом Турции [Реджепом] Эрдоганом и главой НАТО Йенсом Столтенбергом в 2016 году», — сообщил пранкер.

Он признал, что при таком подходе проверить подлинность собеседника на другом конце провода практически невозможно. Но для осуществления такого варианта нужно, «чтобы звезды сошлись» и был выполнен ряд сложных условий. «Поэтому мы еще не дозвонились до [премьер-министра Великобритании] Терезы Мэй, [президента Франции Эммануэля] Макрона, Меркель и Трампа. Так что дозвониться до Путина в принципе вполне возможно», — констатировал Кузнецов.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что, по словам пранкеров Вована и Лексуса (Алексей Столяров), дозвониться до Путина невозможно.

Лексус отметил, что связаться с российским лидером сложно, так как у него нет личного телефона и он пользуется защищенной системой связи. «И теоретически, даже если бы мы захотели, мы бы не дозвонились», — заявил он.

Столяров признал, что вариант дозвониться Путину через начальника его службы безопасности тоже не получится осуществить, поскольку охрана их знает. Впрочем, по словам Лексуса, если будет повод, они все же попытаются разыграть главу государства.

Вован и Лексус разыгрывали, в частности, президента Турции, президента Белоруссии, генсека НАТО, британского певца Элтона Джона, ныне покойного сенатора США Джона Маккейна и других.

У Владимира Путина действительно нет мобильного телефона и аккаунтов в социальных сетях, о чем неоднократно сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как он объяснял, российский лидер предпочитает другие виды связи, но иногда все же читает новости в интернете.

С Петром Порошенко, которому пранкеры звонили и не раз, таких проблем не возникало, поскольку службы безопасности, фильтрующей звонки, у него раньше не было.

После первого успешного розыгрыша схема связи изменилась и теперь по коммутатору с Порошенко никого не соединяют, а просят оставить контакты, после чего перезванивают. Для последнего пранка шутникам пришлось устанавливать связь через украинских дипломатов, позвонив сначала им, рассказывали Вован и Лексус.

Накануне 2018 года пранкеры позвонили украинскому лидеру, представившись Йенсом Столтенбергом. Как рассказал Лексус, глава государства тогда пребывал в нетрезвом состоянии. По словам Кузнецова и Столярова, звонок очень обрадовал Порошенко, который отметил, что это для него очень важно. Он также поздравил собеседника с наступающим Рождеством и Новым годом.

«Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» — сказал президенту «Столтенберг», после чего Порошенко положил трубку.