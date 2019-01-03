Трагедия в Магнитогорске: поиски людей продолжаются. ОНЛАЙН

Подросток, который пострадал во время обрушения перекрытий в Магнитогорске, переведен из отделения реанимации в палату. Об этом сообщили в местном Минздраве.

Он поступил в медучреждение с ушибом головного мозга, мягких тканей и обморожением стоп. По словам медиков, он модет быть выписан уже через неделю. Ранее подростка посещали президент России Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также губернатор Челябинской области Борис Дубровский.