Трагедия в Магнитогорске: поиски людей продолжаются. ОНЛАЙН

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- 94546 просмотров Спасатели извлекают из-под завалов в Магнитогорске тела погибших: число жертв растет
Подросток, который пострадал во время обрушения перекрытий в Магнитогорске, переведен из отделения реанимации в палату. Об этом сообщили в местном Минздраве.
Он поступил в медучреждение с ушибом головного мозга, мягких тканей и обморожением стоп. По словам медиков, он модет быть выписан уже через неделю. Ранее подростка посещали президент России Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Между тем, по данным Минздрава Челябинской области, состояние всех пострадавших при обрушении здания оценивается как стабильное. «Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало», — говорится в сообщении ведомства.
Разбор завалов на данный момент продолжается. Как пояснил представитель МЧС, он идет с максимальной осторожностью.
«Процедура вся та же самая. Сначала заходят спасатели на развалины, смотрят участок работы. Дальше на этом участке работают манипуляторы механизированным способом, извлекают объемы конструкций, хватают, поднимают на грузовой автомобиль. В процессе показывают содержимое того, что они подняли. Опускается все это в кузов автомобиля. Обязательно в кузове находятся два-три спасателя. Они разгребают этот грунт и обязательно смотрят на предмет останков тел, на предмет каких-то деталей, которые могут пролить свет на причины», — сообщил он журналистам.
По данным регионального МЧС, из 37 погибших опознаны тела 22 человек — в их числе трое детей. Там отметили, что на утро четверга запланировано продолжение процедуры осознания. В ведомстве добавили, что среди четырех человек, которые продолжают числиться пропавшими без вести, нет детей.
Как сообщил в четверг утром представитель ГУМЧС по Челябинской области, угроза обрушения конструкций на месте происшествия сохраняется. В ведомстве не уточнили, какая именно часть дома угрожает поисково-спасательным работам.
За ночь спасатели извлекли из-под завалов тела еще троих людей. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 37 человек. Среди погибших шесть детей.
«Газета.Ru» продолжает следить за новостями из Магнитогорска, где уже четвертый день идет поисково-спасательная операция на месте обрушения десятиэтажного жилого дома.