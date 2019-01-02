«Месть и еще раз месть»: первый теракт в московском метро. ОНЛАЙН

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Проводилось также вскрытие всех тел погибших. Одну из основных улик, которая впоследствии дала наводку следствию, нашли в теле одного из пассажиров — в теле одного из убитых нашли странный осколок металла, окрашенного в синий цвет. Дальнейшая идентификация показала, что этот осколок является частью ручки от чугунной утятницы (кухонная посуда).
Один из членов следственной группы, Аркадий Яровой, вспоминал: «Наш начальник отделения Николай Марковский, который руководил следственными действиями, распорядился снять и растопить весь снег с крыши Историко-архивного института, который располагался на улице 25 Октября рядом с местом взрыва. Многие ворчали, считая это сумасбродством.
Между тем именно с крыши была снята маленькая стрелочка от будильника производства Ереванского часового завода, которая позже в совокупности с другими вещдоками и вывела нас на преступников».
Так как допросы не дали никаких результатов, полагаться оставалось только на улики. В частности, чтобы исследовать крышу Историко-архивного института, следователи растопили весь снег в специально оборудованной для этого полевой кухне. При этом, в её котлах топили снег не только с крыши института, но и с ближайших домов, а также весь снег с тротуаров и дорог в радиусе 50 метров.
К поискам преступников подключились лучшие следователи прокуратуры, МВД и КГБ СССР. В ходе операции, которая получила кодовое название «Взрывники», было опрошено более 500 свидетелей, видевших предполагаемых преступников. Основная версия теракта — политическая, главные подозреваемые — украинские и армянские сепаратисты.
Панике и распространению слухов также способствовало и то, что первое официальное сообщение о взрыве в метро появилось только спустя два дня. При этом ответственность за совершенный теракт не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
О произошедших терактах сразу же было доложено председателю КГБ Андропову, который в этот вечер работал на Лубянке. Тогда же по тревоге в Кремль были созваны все московские сотрудники КГБ и МВД. В Кремль приехал также Леонид Брежнев, который в этот субботний вечер был на охоте за городом. При этом на всех совещаниях слово «теракт» звучит уже открыто, так как три взрыва, произошедшие в течение 40 минут в разных местах столицы не могли быть случайностью.
Следующий взрыв раздался всего спустя пять минут — в 18:10. На воздух взлетела урна около продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская), напротив Историко-архивного института. При этом, массивная чугунная урна сыграла свою положительную роль в этом происшествии: она не разлетелась на осколки, а вся энергия взрыва ушла вверх, что спасло проходивших мимо людей.
Взрыв прогремел в 18:05. Бомбу террорист положил под прилавок в торговом зале продуктового магазина № 15. Во время взрыва осколки бомбы вошли прямо в металлический каркас прилавка, поэтому обошлось без серьезных травм. Осколками было ранено всего несколько человек.
В то время, пока люди только осознавали, что случилось в метро, и пытались оказать помощь пострадавшим, случилось новое ЧП. На этот раз бомба взорвалась на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР в Бауманском районе.
Сразу после теракта отряды милиции начали проверку документов у каждого входящего в метро и выходящего из подземки. В качестве мер безопасности был также заблокирован выезд автомобилей из Москвы. Охрана аэропортов и железнодорожных вокзалов столицы сразу же перешла на усиленный режим: досмотр багажа более тщательный, все подозрительные лица арестовываются.
Бомба разорвалась в 17:33 по московскому времени. Жертвами взрыва стали семеро человек, еще 37 получили ранения. По словам экспертов, значительно большего количества жертв удалось избежать потому, что взрыв в поезде произошел не в туннеле, а на открытом участке пути. Взорванный состав был подан на «Первомайскую», и пассажиры поездов, следовавших через станцию без остановки, видели развороченный вагон и окровавленных людей на платформе. Станции «Первомайская», «Измайловская» и «Щелковская» тут же закрыли, людей эвакуировали.
На станции «Измайловская» останавливается поезд, следующий из центра. Когда поезд трогается, до следующей станции — «Первомайской» — ему остается проехать чуть больше двух минут, которые станут последними для многих пассажиров третьего вагона. Именно в нем прогремит первый взрыв.
Как выяснилось позже, время для теракта было выбрано не случайно. В декабре 1976 года в Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Брежнева. Тогда, в связи с массовым приездом в город иностранных правительственных делегаций, в столице были усилены все меры безопасности. Однако после их отъезда перед Новым годом, город, можно сказать, «расслабился». 8 января 1977 года была суббота — выходной день, у школьников каникулы, многие москвичи спешили на вечерние киносеансы, спектакли, новогодние елки. Метро, соответственно, было одним из самых оживленных мест.
Здравствуйте, дорогие читатели! 42 года назад в метрополитене Москвы прогремела серия взрывов, унесших жизни семи человек. На поимку террористов были брошены все силы КГБ и МВД СССР, операция получила кодовое название «Взрывники». В ходе следствия было опрошено более 500 свидетелей, однако никто из них так и не смог четко описать внешность террористов, многие путались в своих показаниях. Поймать преступников удалось только при попытке совершить еще один взрыв спустя 8 месяцев.
«Газета.Ru» воспроизводит хронику событий первого теракта в московском метро в исторической онлайн-трансляции.