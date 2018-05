«Тихая революция»: Ирландия легализует аборты

Референдум по вопросу легализации абортов в Ирландии прошел в пятницу, 25 мая. На общенародное голосование был вынесен вопрос, одобряют ли избиратели 36 поправку к конституции Ирландии, разрешающую изменить действующее законодательство об абортах. Речь идет об основных правах граждан, прописанных в конституции, в частности, в восьмой поправке к cт. 40.3.3. конституции 1983 года, согласно которой права матери и права нерожденного ребенка равны. Данная поправка была принята после референдума в том же году, и она фактически запретила аборты в стране.

По предварительным результатам голосования, которые приводит телеканал Sky News, население Ирландии высказалось за отмену конституционного запрета на аборты. По сообщению активистки Кей Берли, днем в субботу было подсчитано 850 тыс. голосов по референдуму. 67,53% голосовавших высказались за отмену запрета.

Премьер-министр Лео Варадкар приветствовал результаты референдума. «Народ выразил свою точку зрения. Результаты потрясающие... То, что мы сейчас видим — это результат тихой революции, которая происходила в Ирландии в последние годы», — цитирует Reuters слова политика.

Варадкар заявил, что план нового закона об абортах будет принят до конца текущего года. Документу еще предстоит пройти через обсуждение в парламенте (палату представителей и сенат).

Правительство Ирландии до проведения референдума 2018 года разрабатывало законопроект, легализующий аборты на сроке беременности до 12 недель. По данным агентства Reuters, январские опросы общественного мнения показали, что более 50% населения готовы поддержать это решение. Еще 30% выступают против, а остальные не определились со своей позицией.

Результаты майского опроса, которые приводит газета The Irish Times, говорят о том, что либерализацию «абортного» законодательства поддерживали 44% ирландцев. Однако эти позиции заметно снизились, в самом начале «антиабортной кампании» таких людей было 63%.

При этом на улицы Дублина регулярно выходят на протесты как противники абортов, так и их защитники.

«Я знаю, это будет трудное решение для ирландского народа. Это очень личная и частная проблема для большинства из нас, которую не следует рассматривать в черно-белом свете — она серого цвета», — сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар накануне всенародного голосования.

Дата проведения референдума неслучайна. Активисты настаивали на проведении референдума именно в мае для того, чтобы максимально охватить студентов, прежде чем те разъедутся на летние каникулы.

Накануне референдума ирландцы, живущие за пределами родины, начали приезжать в страну, чтобы отдать свой голос. Об этом писала британская газета The Guardian.

Кембриджский, Оксфордский, Лондонский и Ноттингемский университеты даже предложили стипендии, чтобы помочь студентам отправиться в Ирландию для участия в «историческом опросе».

BBC отмечает, что ирландцы, живущие в других странах, массово используют в интернете хэштег #HomeToVote (#Домойголосовать — «Газета.Ru»). Издание проводит аналогии с 2015 годом, когда люди также массово приезжали в родную страну для участия в референдуме. После его итогов Ирландия стала первой страной, в которой были узаконены однополые браки с помощью плебисцита.

«Я хочу жить в стране, где я чувствую себя в безопасности, в которой у меня есть право на свободу принятия решения о моем собственном теле», — цитирует BBC 29-летнюю активистку Клару Кумаги, которая прервала свою работу в Токио для участия в ирландском референдуме.

В самой Ирландии накануне референдума пытались противостоять какому-либо влиянию извне. Как пишет The New York Times, правительство страны обязало местное отделение международной правозащитной организации Amnesty International вернуть около $160 тыс., пожертвованных американским филантропом и миллиардером Дж. Соросом. Деньги, как посчитали власти, были направлены на работу, способствующую отмене восьмой поправки.

Кроме того, в мае интернет-гигант Google наложил запрет на любые рекламные объявления о референдуме в Ирландии на своей платформе. Facebook же приостановил рекламу лишь от тех организаций, которые находятся вне ирландского государства. Социальная сеть сделала это после того, как там заметили активность зарубежных групп против абортов, а также из-за критики со стороны. Facebook обвиняли в дезинформации и ангажированных рекламных объявлениях, которые финансировались извне во время референдума по Brexit и президентских выборов в США в 2016 году. Для рекламы стали использоваться альтернативные платформы — новостные, игровые и женские сайты. Также для продвижения рекламных сообщений использовались сайты популярных СМИ: The Guardian, The Washington Post, The Atlantic.

Вопрос жизни и смерти

Среди стран Европы Ирландия имеет одно из самых жестких законодательств, согласно которому аборт является уголовным преступлением (Закон «О преступлениях против личности»). Важным шагом стала отмена полного запрета на аборт на территории страны, действовавшего до 2013 года. Пять лет назад парламент разрешил проводить эти операции в ирландских медучреждениях, но исключительно в случаях спасения жизни женщины.

Однако активисты не раз отмечали недостаточно четко прописанный медицинский регламент прерывания беременности. Нередко врачи попросту боятся попасть под судебное разбирательство, поэтому отказывают в аборте даже при подозрениях на угрозу жизни женщины.

Снять полный запрет на аборты правительство решило в связи с массовыми протестами после смерти 31-летней стоматолога Савиты Халаппанавар индийского происхождения, которые прошли не только в Ирландии, но и других странах.

Женщина скончалась в больнице города Голуэй (Ирландия). Она поступила в больницу 21 октября 2012 года с болями в спине на 17-й неделе беременности. Врачи не сразу обнаружили у матери сепсис, они диагностировали нежизнеспособный плод, но отказывались делать аборт, несмотря на ухудшение состояния пациентки. Она скончалась спустя неделю после поступления в больницу от септического выкидыша.

Эта трагедия, которую пресса окрестила «ирландским позором», привлекла международное внимание к проблеме абортов. После гибели Халаппанавар активисты создали твиттер-аккаунт Pro-choice Galway (pro-choice — движение, отстаивающее право женщины на аборт — «Газета.Ru»), посвященный последним моментам ее жизни со слов мужа. Группа поддержки Савиты Халаппанавар переросла в движение активистов, которые борются за «бесплатные, безопасные и законные» аборты на территории Ирландии.

«Мы не можем экспортировать наши проблемы»

Если угрозы жизни нет, но женщина все равно решила сделать аборт, то единственным вариантом для нее до сих пор остается выезд за границу — в те страны, где данная операция легальна. Эту возможность ирландки получили лишь в 1992 году — и тоже в результате референдума.

«У нас уже проводятся аборты в Ирландии (речь о случаях угрозы жизни женщины — «Газета.Ru»), но это небезопасно, нерегулируемо и незаконно, и, на мой взгляд, мы не можем экспортировать наши проблемы и импортировать наши решения», — недвусмысленно высказался премьер Лео Варадкар, имея в виду тысячи женщин, которые выезжают делать аборт за границу.

Согласно данным Ассоциации планирования семьи Ирландии, в течение периода с 1980 по 2016 годы более 170 тыс. женщин выезжали в другие страны в целях искусственного прерывания беременности.

Главным направлением «абортного туризма» стала Великобритания. За 2016 год в клиники Англии и Уэльса отправились почти 3,3 тыс. женщин. Из них 48% в возрасте 20-29 лет, а 37% женщин было 30-39 лет. Более того, британское правительство выделяет средства из бюджета своим медучреждениям, готовым предоставить услуги искусственного прерывания беременности гражданкам Ирландии.

Однако поездки женщин в целях проведения аборта за границу не всегда заканчивались благоприятно. Например, в 2012 году жительница Дублина умерла в течение нескольких часов после аборта, сделанного в лондонской клинике. Тогда муж погибшей рассказывал на условиях анонимности газете The Irish Times о ее безуспешных попытках сделать аборт в Ирландии. 32-летней женщине отказывали в аборте из-за отсутствия угрозы ее жизни. Полиция Лондона проводила расследование о внезапной смерти женщины, однако, по словам мужа, оно застопорилось.

Ранее — в 2005 году — несколько женщин (две ирландки и одна литовка), которые до этого отправлялись в Англию делать аборт, обратились в Европейский суд по правам человека. В их жалобе говорилось, что ирландское законодательство нарушает положения европейской конвенции по правам человека. Спустя пять лет — в 2010 году — ЕСПЧ заслушал дело, получившее название «A. B. и C. против Ирландии». Суд постановил, что в Ирландии существенный дисбаланс между правами женщин и правами не рожденного ребенка, но не признал право этих женщин на аборт согласно местному законодательству.

«Черный понедельник» против «изумрудной пятницы»

Ирландия — страна католиков. Согласно позиции католической церкви, любой аборт противоречит нравственному закону и является грехом, который грозит отлучением от церкви.

По строгости «антиабортного» законодательства Ирландия сопоставима лишь с Польшей. В этой стране также запрещены аборты, за исключением случаев угрозы жизни женщины.

В 2016 году по инициативе гражданского комитета «Остановить аборты» в польский Сейм был внесен законопроект о полном запрете абортов, если матери не угрожает опасность жизни. Инициативу комитета, подкрепленную 450 тыс. подписей и одобрением католической церкви, тогда поддержали глава правительства Польши Беата Шидло и лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, а после к ним примкнуло и правящее большинство парламента.

Однако население встретило законопроект массовыми протестами. 3 октября движение получило название «Черный понедельник» — более 100 тыс. человек вышли в черной одежде, требуя отмены законопроекта. В итоге на экстренном заседании 6 октября 2016 года Сейм принял решение отклонить документ.