Привет из Арктики: морозы идут на Москву

Московская погода снова бьет рекорды и заставляет коммунальные службы столицы трудиться в усиленном режиме. В праздничные выходные синоптики обещают настоящие морозы. Температура ночью опустится до −20°С и побьет абсолютный рекордный минимум этого зимнего сезона, который составлял -16,5°С. По данным прогнозов, наиболее беспощадные морозы накроют Москву 23 и 24 февраля.

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Дальнейшее похолодание будет связано с ультраполярным атмосферным процессом с районов Карского моря и последующим распространением арктического антициклона. Кроме того, москвичам угрожают не только аномальные холода, но и высокое атмосферное давление — оно дойдет до отметки 760 мм рт. ст. Это значение превышает норму на 14 единиц.

Такая московская погода можно сравниться с сибирскими морозами. Температура очень низкая, ветер и облачность отсутствуют. Отметим, что дневная температура будет значительно отличаться от ночной. Это связано с тем, что на февральском солнце и при слабом ветре воздух сможет прогреваться.

В центре «Фобос» отметили, что

грядущий День защитника Отечества может оказаться самым морозным за последние 50 лет.

Средняя температура 23 февраля в Москве — около -6°С. При этом традиционно на каждый третий праздник приходится оттепель.

В Москве уже был объявлен желтый уровень опасности на праздники. Столичный департамент транспорта призвал горожан отказаться от личных авто, что поможет существенно снизить риск ДТП при гололедице и снеге.

А со снегом столица распрощается нескоро — в Гидрометцентре потепления не ожидают до конца месяца, а за прошедшие выходные высота сугробов в столице достигла 55 см. Только с начала февраля в городе выпало 174% месячной нормы осадков — 62,8 мм. Заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что к концу зимнего сезона объем выпавшего снега может достигнуть двух метров. «Высота снежного покрова в первой декаде марта самая высокая», — сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что на метеорологическую весну прогноз будет не раньше 20 марта.

От холода страдают не только жители столицы. В других регионах России на февральские праздники также ожидаются аномальные морозы. По данным МЧС, в ряде областей Центрального федерального округа столбик термометра может опуститься ниже -30°С. К примеру, в праздничные дни в Тверской области прогнозируются морозы до -27°С, а в начале следующей рабочей недели температура упадет до - 33°С.

Ярославская и Костромская области ожидается до -25°С, что ниже нормы на 17°С. Липецкую и Тульскую области также накроют морозы — там ожидается похолодание до -19°С.

Но все эти морозы не покажутся серьезными жителям самого холодного региона России — Якутии. Там температура опустится до -50°С.

Хотя МЧС рекомендует оставаться дома в сильные морозы, для отчаявшихся выйти на улицу в первую очередь стоит утеплиться — лучше термоодеждой — и защитить кожу жирным кремом. Не забудьте теплые носки и постарайтесь не стоять на морозе долго. Если ждете на остановке общественный транспорт, лучше периодически двигаться. При невыносимом холоде сотрудники МЧС советуют двигаться перебежками с остановками в кафе или магазинах.

Сильнее всего можно отморозить нос, кончики ушей, пальцы рук и ног.

Если вы не последовали советам специалистом, сильно замерзли и перестали чувствовать конечности, ни в коем случае не грейте их горячей водой и не растирайте снегом.

МЧС предупреждает, что лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухое полотенце или шерстяной платок и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается, то нужно срочно бежать ко врачу.

Если обморожение обошло вас стороной, то в такую погоду вы все равно рискуете столкнуться с изменениями состояния здоровья. Медики утверждают, что нехватка тепла и света плохо сказывается на общем состоянии организма. Если хотите вернуть себе бодрость, можете посетить солярий или заняться спортом. Физическая активность и световые лучи разбудят мозг и помогут справиться с хандрой.

Придя с мороза домой, не стоит сразу набрасываться на горячий чай или забираться в теплую ванную. Резкая смена температуры нагружает сердечно-сосудистую систему — это может обернуться непредсказуемыми последствиями. Посидите спокойно в течение 20-30 минут в помещении и согрейтесь.