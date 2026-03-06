Размер шрифта
Иран пригрозил иракским курдам ударами в случае пересечения границы

Иран пригрозил ударами по курдским группировкам в случае пересечения границы
Khalil Ashawi/Reuters

Иран атакует объекты курдских группировок в Иракском Курдистане (населенная курдами часть северного Ирака) в случае пересечения ими границ страны. Об этом сообщило Fars News Agency со ссылкой на иранский Совет обороны, передаетТАСС.

«В случае пересечения группировками границ Ирана, все объекты курдского региона будут поражены», — говорится в заявлении.

4 марта израильский телеканал i24 сообщил о тысячах курдских бойцов, которые начали сухопутное вторжение в Иран. Почти сразу эту информацию подтвердил американский канал Fox News, правда, за этим последовал град опровержений от многочисленных курдских официальных лиц. Курды — это мощная сила, уже громившая ИГИЛ при поддержке американской авиации, и их вступление в войну может радикально изменить ее исход.

О том, правда ли США нашли тех, кто возьмет Тегеран за них, и возможно ли это технически, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидер иракских курдов опроверг вступление в войну против Ирана.

 
