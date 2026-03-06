Размер шрифта
Песков: на Украине кто-то должен взять ответственность и сделать все для переговоров

Песков: настал момент, когда в Киеве кто-то должен взять на себя ответственность
Александр Кряжев/РИА Новости

Наступил момент, когда на Украине кто-то должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Вестей» Зарубину, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда в Киеве кто-то должен взять на себя ответственность, по идее, это должен быть Зеленский, и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехами», — сказал Песков.

По его словам, Украина в данный момент чувствует себя некомфортно, так как Россия продвигается вперед, и «динамика всем понятна».

2 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. Изначально встреча планировалась в Абу-Даби, но из-за ситуации на Ближнем Востоке она не может состояться.

Ранее Трамп призвал Зеленского «взяться за дело».

 
