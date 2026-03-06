Размер шрифта
В России объяснили подорожание доллара

Финансист Смирнов: весной доллар подорожает минимум до 80 рублей
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

В течение двух последних недель появились два драйвера, которые способствуют ослаблению рубля, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. По его прогнозу, весной доллар подорожает минимум до 80 рублей.

«Первый драйвер — заявления министра финансов Антона Силуанова о снижении цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Цена отсечения — это заложенная в бюджетной формуле условная цена нефти (обычно Urals), выше которой дополнительные нефтегазовые доходы считаются «сверхдоходами». Чем ниже цена отсечения, тем меньше объемы продаж иностранной валюты со стороны ЦБ. То есть мера может снизить давление на валютный рынок и ослабить рубль. Второй драйвер связан с решением Минфина не покупать и не продавать золото и валюту на внутреннем рынке в марте. Прекращение продаж валюты приведет к росту курса доллара примерно на 3 рубля», — отметил Смирнов.

По его словам, первая волна спекулятивных торгов уже прошла, и в силу будут вступать эффекты второй волны, связанные с действительным снижением активности Минфина. Смирнов допустил, что Минфин, скорее всего, возобновит операции на рынке уже через месяц.

Смирнов добавил, что в феврале основные надежды российских инвесторов были направлены на постепенное смягчение ключевой ставки со ЦБ. По мнению финансиста, решение регулятора по снижению ключевой ставки до 15,5%, а также мягкий сигнал по итогам февральского заседания позволили рублю отдалиться от многолетних пиков.

6 марта курс доллара на рынке Forex поднимался выше 79 рублей.

Ранее в России не исключили доллар по 105 рублей из-за действий США.

 
