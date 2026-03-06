Размер шрифта
В кубанском хуторе загорелась подстанция после падения БПЛА, есть пострадавшие

На Кубани два человека пострадали при пожаре на подстанции после атаки ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Абинском районе Краснодарского края произошло возгорание на подстанции после падения обломков беспилотника. Инцидент произошел в хуторе Бережной. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В оперштабе уточнили, что площадь пожара в хуторе составляет 120 кв. метров. На месте продолжается ликвидация возгорания, работают оперативные и специальные службы.

Этим же утром в Крымском районе произошло возгорание на электростанции после падения обломков беспилотника. В оперштабе уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, пожар охватил площадь около 20 кв. метров.

Также обломки беспилотников Вооруженных сил Украины упали на территории трех санаториев в Геленджике.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских дронов.

 
