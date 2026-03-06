Размер шрифта
Ссора четырех мигрантов обернулась поножовщиной в Петербурге

78.ru: в Петербурге ссора мигрантов обернулась поножовщиной
В Петербурге четыре мигранта поссорились и устроили поножовщину. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 5 марта на улице Опочинина. Между четырьмя иностранными гражданами вспыхнула ссора — причины конфликта не уточняются. В ходе потасовки один из них ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавшего мигранта доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего и еще двух участников потасовки. По факту случившегося организовали проверку, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, почему мужчина устроил поножовщину в челябинском храме.

 
