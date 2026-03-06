Размер шрифта
ВСУ получили приказ «обнулить» жителей Ямполя в ДНР

ТАСС: у ВСУ был приказ «обнулить» местное население Ямполя за помощь ВС России
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командование отдало приказ военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) «обнулить» мирное население Ямполя в ДНР из-за подозрений в помощи российским войскам. Об этом ТАСС по видеозаписи рассказал житель населенного пункта.

«Смотрю, два украинских вояки бегают по двору. Пораскрывали хату, повырывали двери. Женщина начала вопросы задавать: «Что вы ищете?». [Говорят], поступил приказ обнулить эту территорию. За то, что вы помогали [армии России]. Говорят, поступил приказ женщин не трогать, мужчин — расстрелять. Сказал, у вас час на сборы и эвакуируетесь, куда хотите», — рассказал он.

По словам мужчины, его семья в панике начала собираться, брали все, что попадалось под руку. В итоге поселились в подвале через дорогу у соседа. Он отметил, что там семья просидела полгода.

«24 февраля услышали треск в трубе, где буржуйка стояла. Мы поняли, что наше здание загорелось. Похватали что попало, повыскакивали, переждали», — добавил мужчина.

После этого случая семья попыталась перебраться в безопасное место, однако по дороге люди попали под обстрел. По словам мужчины, удар пришелся на его жену, которой «ничем не смогли помочь».

Ранее дроны ВСУ атаковали мирных жителей у магазина в Алешках.

 
