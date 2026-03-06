Размер шрифта
Верховный суд РФ отпустил осужденную, родившую в период заключения

РИА Новости: ВС РФ отпустил женщину, родившую в колонии
Григорий Сысоев/РИА Новости

Верховный суд (ВС) России освободил из колонии и отсрочил наказание осужденной Елизавете Эмгрунт после того, как она родила ребенка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу государственного органа.

Известно, что женщина входила в банду, которая похищала наркокурьеров и требовала у них деньги. Летом прошлого года Краснодарский краевой суд дал по десять лет лишения свободы участникам преступной группировки. Елизавету сначала приговорил к условному сроку, но позже наказание ужесточили. В колонии у Эмгрунт родилась дочь, и осужденная подала жалобу в кассацию.

»Верховный Суд Российской Федерации признал доводы жалобы заслуживающими внимания, освободил Елизавету Эмгрунт из-под стражи и отсрочил отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», — сказали агентству в пресс-службе.

Уточняется, что ВС РФ принял такое решение в том числе на основе того, что женщина не применяла насилие к потерпевшим и не причиняла им морального или физического вреда, а также признала свою вину.

