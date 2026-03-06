Размер шрифта
Планы ЦБ собрать данные банковских карт россиян в единый реестр назвали опасными

Глава АПКИТ Комлев: реестр с данными банковских карт россиян могут взломать
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Создание единого реестра банковских карт россиян потребует разработки дополнительных инструментов для защиты от мошенников. Хотя в последнее время сообщений о взломах госсервисов не было, потенциально такие риски существуют, предупредил в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

В вопросах безопасности создания такого реестра все зависит от того, как именно его будут делать – например, на платформе «ГосТех» действует достаточно хорошая защита, отметил специалист. Объединить данные могут внутри правительственного контура с допуском банков либо на основе широкой сети – это принципиальный вопрос, так как важно, кто получит доступ к реестру, подчеркнул Комлев.

«Защитить можно все, но и взломать можно все. Когда все централизованно находится в одном месте, риск растет в случае взлома, больше чувствительной информации под угрозой», — предупредил он.

Главная опасность состоит в том, что мошенник может получить доступ сразу ко всему реестру. Чтобы избежать этого и исключить массовые утечки, важно настроить систему так, чтобы она имела персональный доступ по ID, ч то технически довольно просто осуществимо, заключил эксперт.

Напомним, накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2027 году будет создан единый реестр банковских карт россиян. Целью этого называют борьбу с финансовым мошенничеством и упорядочивание лимитов на количество карт, которые может иметь один клиент. Прежде всего, реестр будет использоваться для борьбы с «дроп-картами», через которые аферисты переводят украденные деньги.

