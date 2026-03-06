Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады

Глава румынского Паралимпийского комитета Эдуард Новак опроверг слухи о намерении представителей страны пропустить церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян с национальной символикой, передает Agerpres.

«Я не знаю, откуда взялась эта информация, я не помню, чтобы министр иностранных дел другой страны когда-либо выступал от имени Румынии. Это сейчас так принято? Нет, нам это не нужно… Румыния будет представлена на открытии Паралимпийских игр двумя нашими спортсменами», — заявил Новак.

4 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Румыния будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее власти Франции отказались посетить открытие Паралимпиады из-за символики России.